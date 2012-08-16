Объединенной судостроительной корпорации сделаны предложения

В Хабаровске в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку побывал президент Объединенной судостроительной корпорации Андрей ДЬЯЧКОВ, сообщает пресс-служба правительства края.

В состав ОСК входят два крупнейших предприятия региона Хабаровский и Амурский судостроительные заводы. По словам губернатора края Вячеслава ШПОРТА, региональному правительству совместно с корпорацией удалось решить вопросы по загрузке предприятий на краткосрочную перспективу. «Но необходимо, чтобы заводы планировали свою работу и на более длительный срок. Мы подготовили ряд предложений по загрузке мощностей предприятий», - отметил губернатор.

В частности, речь идет о размещении заказов от правительства края на Хабаровском судостроительном заводе. Краевые власти уже заказали три пассажирских судна (пассажирское судно проекта А-45-2 на 100 мест и два судна на воздушной подушке на 30 и 50 мест). По расчетам министерства промышленности и транспорта края, регион нуждается еще в 5 судах такого класса. Объединённой судостроительной корпорации предлагается участие в финансировании этого заказа через лизинговые схемы.

Также Вячеслав Шпорт и Андрей Дьячков обсудили положение на Амурском судостроительном заводе. Губернатор попросил содействия у президента ОСК в решении вопроса по достройке и ремонту нескольких военных судов, находящихся на стапелях АСЗ. На эти цели необходимо дополнительное финансирование от министерства обороны РФ.

«Золотой Рог».