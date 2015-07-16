www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Завод трубошпунта построят в ТОР "Хабаровск"

16 Июля 2015, 10:21 | Хабаровск

Завод по производству стальных трубошпунтированных конструкций «Больверк-ДВ» в 2016 году будет построен и начнет выпуск импортозамещающей продукции на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», приводит ТАСС слова министра земельно-имущественной и инвестиционной политики Хабаровского края Юрия ЧАЙКИ.

Инициатором и инвестором этого проекта выступило ООО «Трест Запсибгидрострой», которое специализируется на гидротехническом и портовом строительстве и производстве конструкций для такого строительства.

«Уже создана компания, которая станет резидентом ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное» в Хабаровском муниципальном районе - «Больверк - Дальний Восток», - сказал министр журналистам после подписания соглашения между краевым Агентством инвестиционного развития и инвестором.

«Предполагается, что на заводе, который производит импортозамещающую продукцию, будет работать не менее 100 человек, объем инвестиций составит 500 млн рублей со сроком окупаемости 4,5 года», - отметил Чайка. Он напомнил, что всего в ТОР «Хабаровск» намерены на сегодняшний день войти 10 резидентов.

Член правления «Запсибгидростроя», советник гендиректора Анатолий ШИПИЦИН отметил, что компания намерена покрыть потребности дальневосточного рынка в стальных шпунтированных конструкциях.

По его словам, сейчас компания производит сварной трубчатый шпунт и подпорные стены из него на заводах в Самаре и Сургуте, закрывая таким образом потребности европейской части России и Русского Севера. «Наша продукция будет востребована и на Сахалине и Камчатке, в Магадане, в Приморье и Приамурье. Пока мы намерены работать на рынок Дальнего Востока России. У нас есть сильные конкуренты в Японии, Голландии, других странах, но их продукция дороже, а во-вторых, наши конструкции позволяют строить быстрее и надежнее», - сказал Шипицин.

«Если до конца года будут решены земельные вопросы, то мы начнем строительство завода по типовому проекту и в 2016 году он уже начнет выпуск трубошпунтов», - отметил представитель треста.

ООО «Трест Запсибгидрострой» основано в 1977 году и специализируется в области гидротехнического и транспортного строительства подпорных стен из сварного трубчатого шпунта. Компанией построено более 180 объектов различного назначения: причалы и порты, берегоукрепления и набережные, мосты и др. Объем инвестиций в ТОР «Хабаровск» составит около 30 млрд рублей, также появится около 3 тыс. рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: больверк-дв 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru