Завод трубошпунта построят в ТОР "Хабаровск"

Завод по производству стальных трубошпунтированных конструкций «Больверк-ДВ» в 2016 году будет построен и начнет выпуск импортозамещающей продукции на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», приводит ТАСС слова министра земельно-имущественной и инвестиционной политики Хабаровского края Юрия ЧАЙКИ.

Инициатором и инвестором этого проекта выступило ООО «Трест Запсибгидрострой», которое специализируется на гидротехническом и портовом строительстве и производстве конструкций для такого строительства.

«Уже создана компания, которая станет резидентом ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное» в Хабаровском муниципальном районе - «Больверк - Дальний Восток», - сказал министр журналистам после подписания соглашения между краевым Агентством инвестиционного развития и инвестором.

«Предполагается, что на заводе, который производит импортозамещающую продукцию, будет работать не менее 100 человек, объем инвестиций составит 500 млн рублей со сроком окупаемости 4,5 года», - отметил Чайка. Он напомнил, что всего в ТОР «Хабаровск» намерены на сегодняшний день войти 10 резидентов.

Член правления «Запсибгидростроя», советник гендиректора Анатолий ШИПИЦИН отметил, что компания намерена покрыть потребности дальневосточного рынка в стальных шпунтированных конструкциях.

По его словам, сейчас компания производит сварной трубчатый шпунт и подпорные стены из него на заводах в Самаре и Сургуте, закрывая таким образом потребности европейской части России и Русского Севера. «Наша продукция будет востребована и на Сахалине и Камчатке, в Магадане, в Приморье и Приамурье. Пока мы намерены работать на рынок Дальнего Востока России. У нас есть сильные конкуренты в Японии, Голландии, других странах, но их продукция дороже, а во-вторых, наши конструкции позволяют строить быстрее и надежнее», - сказал Шипицин.

«Если до конца года будут решены земельные вопросы, то мы начнем строительство завода по типовому проекту и в 2016 году он уже начнет выпуск трубошпунтов», - отметил представитель треста.

ООО «Трест Запсибгидрострой» основано в 1977 году и специализируется в области гидротехнического и транспортного строительства подпорных стен из сварного трубчатого шпунта. Компанией построено более 180 объектов различного назначения: причалы и порты, берегоукрепления и набережные, мосты и др. Объем инвестиций в ТОР «Хабаровск» составит около 30 млрд рублей, также появится около 3 тыс. рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.