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ТОРы добрались до Хабаровского края
Одна из первых на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОР) будет создана в Хабаровском крае на базе Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой»), заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
«Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует увеличивать объем работ и по гражданскому, и по военному направлению. Им нужно как можно больше комплектующих производить на территории Российской Федерации и на территории Хабаровского края, в частности», - сказал вице-премьер после совещания, на котором обсуждались перспективные площадки создания ТОР в регионе, сообщает «Интерфакс».
Он отметил, у корпорации «большая инвестиционная программа, и совершенно понятно, что если мы (власти) им поможем с точки зрения инфраструктуры, налогов, административных процедур и земли, то они все это сделают гораздо быстрее».
Юрий Трутнев также отметил, что региональным властям необходимо будет подумать о локализации производств в рамках данной территории опережающего развития. В этой связи вице-премьер высказал предположение, что ряд предприятий можно разместить не только в Комсомольске-на-Амуре, но и в Хабаровске или Николаевске-на-Амуре.
«КнААЗ им. Гагарина» (бывшее «КнААПО») является филиалом ОАО «Компания «Сухой», выпускает истребители Су-27, Су-30 и Су-33 различных модификаций, принимает участие в программе создания перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации, а также участвует в программе SukhoiSuperJet 100.
Газета "Золотой Рог", Хабаровск.
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