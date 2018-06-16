www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Быть в команде "ННК"

16 Июня 2018, 12:09 | Хабаровск
Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске

Презентация нового дизайна гоночных автомобилей команды ННК_Drift_Team состоялась в Хабаровске. Она считается одной из сильнейших в регионе и в прошлом году по итогам «РДС-Восток - 2017» стала «бронзовой» в общекомандном зачете гонки, а «ННК» является титульным спонсором этой команды.

На открытии дрифт-сезона этого года на площадке «Приморского кольца» команда ННК_Drift_Team, состоящая из двух пилотов, к сожалению, не показала победных результатов. Пилоту Валерии МАКОВОЗОВОЙ из Владивостока не хватило всего одной позиции, чтобы пройти квалификацию. Превратностей мокрой приморской трассы не смог преодолеть и второй пилот команды Евгений СОЛОНЕНКО из Хабаровска. Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем, который к концу соревнований перерос в настоящий ливень. Однако оба гонщика уверено смотрят вперед, сезон только начался.

В конце мая на набережной Хабаровска в рамках празднования 160-летия столицы ДФО пилоты ННК_Drift_Team представили на суд горожан и гостей краевого центра новый дизайн своих «болидов».

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Я с детства увлекалась техникой, и когда впервые попала на дрифт, поняла, что это - мое. И с 2015 года я стала заниматься этим автоспортом. Вот уже два года подряд я сотрудничаю с «ННК», и мне очень нравится быть в команде этой компании. Мы тренируемся и выступаем на лучшем топливе, нам помогают в техническом оснащении автомобилей. Я планирую много тренироваться и в течение этого сезона показать хорошие результаты, особенно на международной гонке Asia Pacific D1 Primring GP, которой завершится сезон», - поделилась планами Валерия Маковозова.

Валерия в ходе презентации на набережной Хабаровска общалась со зрителями, журналистами, рассказывала об особенностях своей машины, показывала ее устройство. Зелено-оранжевые автомобили выглядели на редкость привлекательно и буквально в течение всей презентации были облеплены детьми.

Охотно демонстрировал возможности своего автомобиля и Евгений Солоненко. В интервью СМИ он рассказал, что выступление в команде подарило ему возможность посещать дрифт-соревнования на профессиональном уровне в двух регионах: Приморье и Хабаровском крае. «Корпоративный дух компании «ННК» распространяется и на нашу команду. У нас все очень дружелюбны: и механики, и пилоты всегда открыты для общения. С Валерией мы также очень близко подружились. На мой взгляд, поддержку автоспорта со стороны «ННК» трудно переоценить - компания помогает нам не только в построении автомобилей и техническом сопровождении соревнований, но и предоставляет действительно лучшее топливо на Дальнем Востоке», - отметил Евгений Солоненко.

Презентация была насыщена целым рядом запоминающихся мероприятий. Участники соревновались в разбортировании колес на время, рисовали новый дизайн гоночных автомобилей, участвовали в конкурсе на лучший отзыв об АЗС «ННК» и в других интересных мероприятиях. Площадка, на которой проходила презентация, в течение нескольких часов была заполнена людьми, и не было отбоя от желающих поучаствовать в конкурсах. Их победители получили топливные карты на АЗС компании «ННК».

Организатором презентации выступило ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Очередной заезд команды ННК_Drift_Team на автомобилях с обновленным дизайном прошел 2 июня в Хабаровске. Впереди очередной этап гонок, который состоится уже в Благовещенске 23 июня.

Фото авторов.

Наталья КОМИССАРОВА, Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

 
Автор:
Теги: ННК_drift_team  ннк 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru