В Хабаровске у Центрального гастронома появятся свои апартаменты

Дальневосточный банк Сбербанка России выделил 240 млн рублей на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска.

«Хабаровское отделение банка предоставило компании ООО «Резерв» (входит в группу компаний «Центральный гастроном») финансовое обеспечение инвестиционного проекта сроком до 10 лет под залог коммерческой недвижимости под индивидуальную процентную ставку», - сообщили в пресс-службе кредитно-финансового учреждения.

По словам представителя банка, средства пойдут на строительство торгово-развлекательного и гостиничного комплекса в центре Хабаровска по ул. Муравьева-Амурского. Первая очередь проекта предполагает пристройку к исторической части бывшего главного гастронома города нового комплекса с коммерческими торговыми площадями. Вторая очередь - это строительство на примыкающей территории гостиничного комплекса. Новая гостиница получит название «Апартамент Отель» и будет ориентирована на бизнес-путешественников.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.