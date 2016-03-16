Японская сеть бизнес-гостиниц намерена построить отель в аэропорту Хабаровска

Крупная японская гостиничная сеть Toyoko Inn подписала с ОАО «Хабаровский аэропорт» меморандум о совместной реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса в аэропорту Хабаровска, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Компания Toyoko Inn подтвердила готовность выступить инвестором проекта, а в дальнейшем - стать оператором гостинично-делового комплекса», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Меморандум был подписан во время прошедшего в Токио форума «Торгово-промышленный диалог: Россия-Япония». Стороны договорились согласовать все ключевые вопросы по проекту и форме сотрудничества в ближайшее время, чтобы начать строительство бизнес-отеля в конце 2016 года - начале 2017 года.

Строительство отеля планируется в коммерческой зоне третьего пассажирского терминала, проектирование которого идет в настоящее время. Развитие коммерческой зоны предусмотрено на прилегающей территории аэропорта. Помимо отеля, там будут построены выставочный и торгово-развлекательный комплексы.

Также сообщается, что в рамках совместной российско-японской рабочей группы по проекту строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска состоялись консультации по уточнению параметров проекта, пропускной способности инфраструктуры. Речь шла и об участии японских компаний в операционном управлении аэровокзальным комплексом.

«Реализовывать проект строительства терминала предполагается в рамках совместного предприятия, участником которого станет консорциум японских компаний, состоящий из инвестиционной компании, финансового института и профильного оператора терминальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хабаровский бизнесмен Константин БАСЮК намерен построить в аэропорту Хабаровска новый терминал класса «C» (по классификации ICAO) стоимостью 6 млрд рублей. Площадь терминала составит 54,1 тыс. кв. м, пропускная способность - 4,5 млн пассажиров в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.