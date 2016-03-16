www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.22 р. 100 JPY: 58.23 р.
EUR: 75.67 р. 10 CNY: 95.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Японская сеть бизнес-гостиниц намерена построить отель в аэропорту Хабаровска

16 Марта 2016, 14:07 | Хабаровск

Крупная японская гостиничная сеть Toyoko Inn подписала с ОАО «Хабаровский аэропорт» меморандум о совместной реализации проекта по строительству гостинично-делового комплекса в аэропорту Хабаровска, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Компания Toyoko Inn подтвердила готовность выступить инвестором проекта, а в дальнейшем - стать оператором гостинично-делового комплекса», - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Хабаровского края.

Меморандум был подписан во время прошедшего в Токио форума «Торгово-промышленный диалог: Россия-Япония». Стороны договорились согласовать все ключевые вопросы по проекту и форме сотрудничества в ближайшее время, чтобы начать строительство бизнес-отеля в конце 2016 года - начале 2017 года.

Строительство отеля планируется в коммерческой зоне третьего пассажирского терминала, проектирование которого идет в настоящее время. Развитие коммерческой зоны предусмотрено на прилегающей территории аэропорта. Помимо отеля, там будут построены выставочный и торгово-развлекательный комплексы.

Также сообщается, что в рамках совместной российско-японской рабочей группы по проекту строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска состоялись консультации по уточнению параметров проекта, пропускной способности инфраструктуры. Речь шла и об участии японских компаний в операционном управлении аэровокзальным комплексом.

«Реализовывать проект строительства терминала предполагается в рамках совместного предприятия, участником которого станет консорциум японских компаний, состоящий из инвестиционной компании, финансового института и профильного оператора терминальной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хабаровский бизнесмен Константин БАСЮК намерен построить в аэропорту Хабаровска новый терминал класса «C» (по классификации ICAO) стоимостью 6 млрд рублей. Площадь терминала составит 54,1 тыс. кв. м, пропускная способность - 4,5 млн пассажиров в год.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: toyoko inn  Хабаровский аэропорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru