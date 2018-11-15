Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Тяжело в учении - легко в ЧС
На территории нефтебазы ПАО «ННК-Хабаровскнефте-продукт», входящего в Группу компаний ННК, совместно с профессиональным аварийно-спасательным формированием Хабаровский центр «ЭКОСПАС» при поддержке пожарной части №35 1 отряда противопожарной службы Хабаровского края прошла тренировка по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов при разгерметизации РВС-5000.
Как известно, к крупным промышленным предприятиям в России предъявляются повышенные требования безопасности, которые ужесточаются год от года.
Вот и целью данной тренировки с формальной точки зрения было исполнение требований законодательства РФ в этой области.
На практике отрабатывалось взаимодействие профессиональных аварийно-спасательных формирований с работниками ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» при возникновении необходимости оперативной ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории объектов Группы компаний ННК. К подобным форс-мажорным обстоятельствам, вероятность которых ничтожно мала, но все-таки существует, лучше быть хорошо подготовленными.
В общей сложности в масштабных учениях было задействовано около 40 человек, два специально оборудованных автомобиля для перевозки и ликвидации аварийного разлива нефтепродукта, два пожарных автомобиля с боевым расчетом, одна единица спецтехники для перевозки нефтепродукта.
Как отметили профессионалы спасательных служб, работники предприятия достойно справились с поставленной задачей. Итоги проведения совместных учений были оценены на «отлично». Помимо морального удовлетворения, для сотрудников, принимавших участие в учениях, эта оценка означает понимание руководством технологически очень сложного предприятия высокого уровня ответственности.
Фото «ННК-Хабаровскнефтепродукт».
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Тяжело в учении - легко в ЧС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- Хабаровский край планирует установить исторический максимум по добыче золота
- "Сименс Финанс" и Минпромторг помогут сэкономить до 15% по льготной программе лизинга
- В Хабаровске впервые в России обсуждают спецусловия для инвестпроектов свыше 3 млрд рублей
- Бизнесмены из Комсомольска-на-Амуре вложат в новый завод более 350 млн рублей
Новости раздела
- Тяжело в учении - легко в ЧС
- Сергей ИВАШКИН, глава Минпромтранса Хабаровского края: Комсомольск - город нашенский
- В международном аэропорту Хабаровск открыли новый рейс на Хайнань
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- В Хабаровском крае водолазы помогли определить степень вины застройщика
- Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
- На площадке "Холдоми" в ТОР "Комсомольск" развернулось строительство горнолыжного курорта
- В Хабаровском крае на "Холдоми" устанавливают единственный в СНГ подъемник гондольного типа
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки