Тяжело в учении - легко в ЧС

На территории нефтебазы ПАО «ННК-Хабаровскнефте-продукт», входящего в Группу компаний ННК, совместно с профессиональным аварийно-спасательным формированием Хабаровский центр «ЭКОСПАС» при поддержке пожарной части №35 1 отряда противопожарной службы Хабаровского края прошла тренировка по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов при разгерметизации РВС-5000.

Как известно, к крупным промышленным предприятиям в России предъявляются повышенные требования безопасности, которые ужесточаются год от года.

Вот и целью данной тренировки с формальной точки зрения было исполнение требований законодательства РФ в этой области.

Проведение совместных учений по традиции получило самую высокую оценку.



На практике отрабатывалось взаимодействие профессиональных аварийно-спасательных формирований с работниками ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» при возникновении необходимости оперативной ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на территории объектов Группы компаний ННК. К подобным форс-мажорным обстоятельствам, вероятность которых ничтожно мала, но все-таки существует, лучше быть хорошо подготовленными.

В общей сложности в масштабных учениях было задействовано около 40 человек, два специально оборудованных автомобиля для перевозки и ликвидации аварийного разлива нефтепродукта, два пожарных автомобиля с боевым расчетом, одна единица спецтехники для перевозки нефтепродукта.

Как отметили профессионалы спасательных служб, работники предприятия достойно справились с поставленной задачей. Итоги проведения совместных учений были оценены на «отлично». Помимо морального удовлетворения, для сотрудников, принимавших участие в учениях, эта оценка означает понимание руководством технологически очень сложного предприятия высокого уровня ответственности.

Фото «ННК-Хабаровскнефтепродукт».