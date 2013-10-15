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Дочерняя компания "Порта Ванино" хочет консолидировать контрольный пакет порта

15 Октября 2013, 15:58 | Хабаровск

ООО "Порт Ванино-Финанс" (100%-ная "дочка" ОАО "Ванинский морской торговый порт", Хабаровский край) подало в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о приобретении 74,99% обыкновенных акций порта.

Согласно сообщению регулятора, ФАС отложило его рассмотрение, так как в пакете документов к ходатайству отсутствуют сведения о суммарной балансовой стоимости активов заявителя и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату (предшествующую дате представления указанного ходатайства).

Кроме того, отсутствуют сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей) заявителя их номинальными держателями.

В связи с этим, ходатайство заявителя считается непредставленным, сообщает ФАС.

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц (на 30 сентября 2013 года) структура акционеров "Порта Ванино" выглядит следующим образом: ЗАО "Титан" владеет 24,998% обыкновенный акций, "Оперн Трейд Лтд." - 23,68%, "Седмино Инвестментс Лтд." - 19,97%, "Травине Трейдинг Лтд." - 3,7% (все три оффшора зарегистрированы на Кипре), ООО "Мечел-Транс" ("дочка" ОАО "Мечел") - 23,04%.

ЗАО "Титан" принадлежит "дочке" ОАО "РЖД" и структуре НПФ "Благосостояние".

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. С Сахалином порт связывает железнодорожная паромная линия Ванино-Холмск.

В начале декабря 2012 года "Мечел" приобрел 55% уставного капитала (77,3% обыкновенных акций) "Порта Ванино" через ООО "Мечел-Транс". Однако в январе 2013 года группа продала большую часть своей доли трем офшорам - "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд." - они стали владельцами по 23,68% голосующих акций "Порта Ванино".

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Валерия СПИДЛЕНА.

Автор: Юрий Рогов
Теги: Мечел  порт  акции  ванино  ФАС 



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