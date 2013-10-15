В Хабаровске ожидается аукцион на разведку россыпной платины

Министерство природных ресурсов РФ дополнило перечень объектов, предлагаемых в 2013 году для геологического изучения.



Минприроды в октябре обновило перечень участков недр, которые готово предоставить недропользователям для геологического изучения за счет собственных средств. В Дальневосточном федеральном округе этот перечень пополнился Кондерской площадью в Хабаровском крае, где, по прогнозным оценкам, сосредоточено до 9 тонн россыпной платины. Аукцион на приобретение лицензии на данный участок должен быть объявлен до конца этого года.



Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

