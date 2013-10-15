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В Хабаровске ожидается аукцион на разведку россыпной платины
15 Октября 2013, 14:47 | Хабаровск
Министерство природных ресурсов РФ дополнило перечень объектов, предлагаемых в 2013 году для геологического изучения.
Минприроды в октябре обновило перечень участков недр, которые готово предоставить недропользователям для геологического изучения за счет собственных средств. В Дальневосточном федеральном округе этот перечень пополнился Кондерской площадью в Хабаровском крае, где, по прогнозным оценкам, сосредоточено до 9 тонн россыпной платины. Аукцион на приобретение лицензии на данный участок должен быть объявлен до конца этого года.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Автор: Надежда Воронцова
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