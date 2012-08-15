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Мигранты увеличивают число хабаровчан
За первое полугодие нынешнего года численность населения Хабаровска увеличилась на 3650 человек за счет миграционного прироста.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, в нынешнем году 10624 человека из других городов России, а также зарубежных стран избрали дальневосточную столицу своим местом жительства. В то же время, с января по июнь краевой центр покинули 6974 жителя. В большинстве своем они отправились в российские города, в зарубежные страны в поисках лучшей доли уехали 220 бывших хабаровчан.
По данным пресс-службы мэрии, 2012 год характеризуется большей активностью у тех, кто решил сменить место жительства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тогда за счет миграции число хабаровчан увеличилось на 1849 человек. А число как прибывших в город, так и уехавших из него было заметно меньше, чем в нынешнем году. Улучшились и показатели естественного движения населения. Рождаемость увеличилась на 5%, а смертность снизилась на 3,7%. В первом полугодии нынешнего года в Хабаровске на свет появились 3698 малышей. Статистика отмечает и еще такой положительный факт – отношение горожан к институту семьи стало более серьезным. Так, количество разводов уменьшилось почти на пять процентов. А тех хабаровчан, кто юридически оформил свои отношения и зарегистрировал брак, стало больше практически на 9 процентов. За первые шесть месяцев 2012 года зарегистрировано 2249 браков и оформлено 1682 развода.
«Золотой Рог».
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