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Амурское пароходство выходит на берег
ОАО «Амурское пароходство» получило от ООО «Мир машин» 6 седельных тягачей MAN, оснащенных дополнительным приводом MANHydroDrive. Эта инновационная техническая разработка не имеет аналогов на российском рынке и незаменима в условиях бездорожья.
Автомобильная техника приобретена в рамках реализации стратегии развития пароходства как мультимодального перевозчика, — пояснили «ЗР» в пресс-службе холдинга RFP Group, в который входит «Амурское пароходство». С новой техникой пароходство сможет осуществлять перевозки как водным, так и автомобильным транспортом, в том числе по схеме door-to-door, становясь базовым предприятием транспортно-логистического направления холдинга. Седельные тягачи будут работать для нужд создаваемого в Амурске «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины», также входящего в RFP Group. Согласно утвержденной схеме доставки, сырье и готовая продукция между заводом и портами «Амурского пароходства», расположенными в Амурске и Советской Гавани, будут перевозиться автомобильным транспортом, принадлежащим пароходству.
Тягачи MAN приобретены по договору лизинга с ЗАО «Универсальная лизинговая компания», общей стоимостью 733 тысячи евро, подписанному в марте 2012 года. Согласно достигнутым договоренностям, сделки по приобретению в лизинг тягачей MAN предусматривают трехлетний период расчетов. Ранее с привлечением лизинговых схем пароходством были приобретены портовые краны. Кроме того, текущим летом при участии УЛК был значительно расширен парк автомобильной техники: закуплены тягачи SCANIA, полуприцепы ко всем тягачам, вилочные погрузчики и автокран большой грузоподъемности.
«Золотой Рог».
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