www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.88 р. 100 JPY: 52.84 р.
EUR: 68.36 р. 10 CNY: 88.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"

15 Июля 2017, 12:44 | Хабаровск

«Несмотря на то, что первый свой металл горно-обогатительный комбинат «Светлое» произвел почти год назад, тем не менее мы решили приурочить церемонию официального ввода ГОКа в эксплуатацию к Дню металлурга», - отметил в приветственном слове генеральный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис.

В торжестве приняли участие представители Министерства природных ресурсов Хабаровского края, руководители предприятий «Полиметалла», расположенных на территории этого региона, специалисты и сотрудники ГОКа «Светлое».

Месторождение Светлое – один из ключевых проектов компании «Полиметалл» в Хабаровском крае и является основным источником увеличения производства на Охотском хабе в долгосрочной перспективе.

У руководства компании есть уверенность, что месторождение Светлое будет работать как минимум еще лет 15.  В настоящее время ведется активная геологоразведка, и сегодня компания приобрела лицензии на разработку еще двух месторождений в этом районе.

За год работы Светлого в тестовом режиме компания увеличила переработку руды в целом на шесть процентов – до 11,4 млн тонн. Только за счет запуска Светлого объем добычи руды по итогам 2016 года по Охотскому хабу увеличился почти в четыре раза – до 1476 тыс. тонн.

Как отметил Виталий Несис, стратегия политики «Полиметалла» на Дальнем Востоке основана на трех принципах. Одной из них является активная собственная геологоразведка, необходимая для выявления новых объектов минерально-сырьевой базы.

Важным считает гендиректор компании «использование процессинговых хабов, кода на одной и той же  фабрике перерабатываются руды с разных объектов».

В числе стратегических направлений является ориентация на качественные месторождения с рудами достаточно высокого содержания золота.

Говоря о взаимодействии с правительством Хабаровского края, Виталий Несис подчеркнул  продолжающееся не первый год плотное и конструктивное сотрудничество с краевыми органами власти.

«Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт всегда уделяет внимание проблемам и задачам «Полиметалла», мы постоянно чувствуем поддержку от главы региона и правительства края. Именно поэтому достаточно большое количество проектов компании, реализуемых на Дальнем Востоке, в основном сосредоточены  в Хабаровском крае», - подчеркнул Виталий Несис.

Досье: Светлое располагается в ненаселенной удаленной горной местности в 240 км на юго-запад от Охотска. Месторождение было открыто в 1973 году.  В декабре 2010 года компания «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычу золота на месторождении.

После активных геологоразведочных работ в 2014 году было принято решение о начале строительства предприятия и разработка проекта открытым способом с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания.

Уже в августе 2016 года состоялся досрочный ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината,

На строительство ГОК «Светлое» компания затратила около $ 80 млн.

В текущем году на Светлом ожидается дальнейший рост производства и реализация проекта по строительству отделения сушки цементата на участке Меррил-Кроу.

 

 

Вера КАЛИНИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: металл  Полиметалл  месторождение  день металлурга 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru