Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"

«Несмотря на то, что первый свой металл горно-обогатительный комбинат «Светлое» произвел почти год назад, тем не менее мы решили приурочить церемонию официального ввода ГОКа в эксплуатацию к Дню металлурга», - отметил в приветственном слове генеральный директор АО «Полиметалл» Виталий Несис.

В торжестве приняли участие представители Министерства природных ресурсов Хабаровского края, руководители предприятий «Полиметалла», расположенных на территории этого региона, специалисты и сотрудники ГОКа «Светлое».

Месторождение Светлое – один из ключевых проектов компании «Полиметалл» в Хабаровском крае и является основным источником увеличения производства на Охотском хабе в долгосрочной перспективе.

У руководства компании есть уверенность, что месторождение Светлое будет работать как минимум еще лет 15. В настоящее время ведется активная геологоразведка, и сегодня компания приобрела лицензии на разработку еще двух месторождений в этом районе.

За год работы Светлого в тестовом режиме компания увеличила переработку руды в целом на шесть процентов – до 11,4 млн тонн. Только за счет запуска Светлого объем добычи руды по итогам 2016 года по Охотскому хабу увеличился почти в четыре раза – до 1476 тыс. тонн.

Как отметил Виталий Несис, стратегия политики «Полиметалла» на Дальнем Востоке основана на трех принципах. Одной из них является активная собственная геологоразведка, необходимая для выявления новых объектов минерально-сырьевой базы.

Важным считает гендиректор компании «использование процессинговых хабов, кода на одной и той же фабрике перерабатываются руды с разных объектов».

В числе стратегических направлений является ориентация на качественные месторождения с рудами достаточно высокого содержания золота.

Говоря о взаимодействии с правительством Хабаровского края, Виталий Несис подчеркнул продолжающееся не первый год плотное и конструктивное сотрудничество с краевыми органами власти.

«Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт всегда уделяет внимание проблемам и задачам «Полиметалла», мы постоянно чувствуем поддержку от главы региона и правительства края. Именно поэтому достаточно большое количество проектов компании, реализуемых на Дальнем Востоке, в основном сосредоточены в Хабаровском крае», - подчеркнул Виталий Несис.

Досье: Светлое располагается в ненаселенной удаленной горной местности в 240 км на юго-запад от Охотска. Месторождение было открыто в 1973 году. В декабре 2010 года компания «Полиметалл» приобрела лицензию на проведение разведки и добычу золота на месторождении.

После активных геологоразведочных работ в 2014 году было принято решение о начале строительства предприятия и разработка проекта открытым способом с последующей переработкой руды методом кучного выщелачивания.

Уже в августе 2016 года состоялся досрочный ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината,

На строительство ГОК «Светлое» компания затратила около $ 80 млн.

В текущем году на Светлом ожидается дальнейший рост производства и реализация проекта по строительству отделения сушки цементата на участке Меррил-Кроу.

Вера КАЛИНИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток