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"Мечел" неплохо подзаработал на порту Ванино

15 Июля 2014, 17:13 | Хабаровск

Хабаровский порт в первом полугодии резко нарастил чистую прибыль 

ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино", Хабаровский край) в в первом полугодии 2014 года получил 923,509 млн рублей чистой прибыли, что в 3 раза превышает показатель первого полугодия 2013 года.

При этом выручка выросла на 18,8%, до 1 млрд 347,908 млн рублей.

Отметим, что "Порт Ванино" в январе-июне 2014 года увеличил перевалку грузов на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 3,6 млн тонн.

В то же время стивидор почти в два раз увеличил кредиторскую задолженность - с 585,791 млн рублей на 31 декабря 2013 года до 960,263 млн рублей на 30 июня 2014 года.

ОАО "Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино.

ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" ОАО "РЖД") и структуре НПФ "Благосостояние") владеет 18,75% уставного капитала (24,99% обыкновенных акций), "Оперн Трейд Лтд." - 17,76% (23,68%), "Статула Холдинг Лтд." - 16,23% (21,64%). "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел" (MOEX: MTLR)) - 0,6% обыкновенных акций. Кто стоит за кипрскими компаниями, "Порт Ванино" не раскрывает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU

Фото Валерия СПИДЛЕНА

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: "Мечел"  порт  прибыль  ванино 



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