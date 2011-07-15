В Совгавани построят новую ТЭЦ

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» приступило к строительству новой ТЭЦ в городе Советская Гавань. За последние три десятка лет это первая новостройка в Дальневосточной теплоэнергетике.

В торжественной церемонии, посвященной началу работ по возведению современной теплоэлекроцентрали, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ, представители правительства Хабаровского края, администрации г. Советская Гавань, энергетических компаний Дальнего Востока.

Совгаванская ТЭЦ – один из ключевых проектов инвестиционной программы холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Благодаря активной поддержке полпреда президента и правительства Хабаровского края, он был признан приоритетным для региона и включен в ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье до 2013 года».

Как отметил Виктор Ишаев, значение этого события для Хабаровского края и Совгаванского района трудно переоценить. «Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань является приоритетным проектом в энергетической инфраструктуре формируемого в Хабаровском крае Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла и портовой особой экономической зоны «Советская Гавань», – заявил полпред. – Объект необходим для обеспечения устойчивого энергоснабжения, замещения мощности неэкономичной Майской ГРЭС, которая должна быть выведена из эксплуатации».

На сегодняшний день действующая система энергоснабжения Ванино-Советско-Гаванского района не обеспечивает необходимый уровень надежности и не покрывает растущий спрос на электроэнергию и мощность. Электрическую энергию промышленные предприятия и население получают по линиям электропередачи из Комсомольска-на-Амуре и от Майской ГРЭС. Строительство станции – это централизация теплоснабжения города Советская Гавань с населением более сорока тысяч человек и замена 27 котельных, работающих на мазутном топливе. Немаловажно также и то, что новая ТЭЦ – это новые рабочие места.

Общая стоимость строительства составит более 12 млрд рублей. Ввод объекта запланирован на четвертый квартал 2013 года. Электрическая мощность новой станции – 120 МВт, тепловая – 200 Гкал/ч.