Бизнес в «Лунном свете»

Первый и на сегодня один из крупнейших поставщиков товаров для офиса на хабаровском рынке - компания «Лунный свет» недавно отметила свое 13-летие. Но в интервью «ЗР Хабаровск» с генеральным директором Сергеем СТЕПАНОВЫМ речь шла не столько о рынке канцелярских товаров, сколько о тенденциях в бизнесе.

- Сергей Владимирович, сегодня компания «Лунный свет» поставляет широкий спектр различных товаров для офиса и дома, но ее имя известно сетью канцелярских магазинов. Это типичный путь предпринимателя – от опта к созданию торговой сети?

- Наоборот. Изначальная бизнес-идея возникла у нас где-то в 1995 году. Тогда мы, как большинство российских предпринимателей, что-то покупали, что-то продавали, а бухотчетность ставила в ступор. В стране настолько часто менялись правила игры, что уследить за ними предприниматели попросту не успевали. И мы в хабаровском Доме быта открыли небольшой отдел, где торговали бухгалтерскими бланками - среди них были и комплекты налоговой отчетности для предпринимателей. Покупаешь необходимые формы, дома заполняешь и приносишь в налоговую службу. Мы тщательно следили за всеми изменениями в отчетности, и предприниматели знали, что у нас получишь именно то, что нужно. К бланкам добавили бумагу, папки и другие мелочи – это уже по сигналу самих покупателей. А когда в конце 90-х на рынке появились канцтовары из Южной Кореи, поняли – спрос обеспечен. Поставили одну витрину, вторую – и появились очереди. Стало ясно, что для города одного магазина мало.

- Где тот рубеж, когда малый бизнес переходит в средний? Когда ваша компания его преодолела?

- Открыть вторую торговую точку в другом месте, которую вы не сможете лично контролировать, – это и стало для меня серьезным психологическим барьером, через который я шагнул в ряды среднего бизнеса. Пригодился опыт, который я получил сразу после вуза, работая администратором компьютерной локальной сети штаба ДВО. Мы создали собственную небольшую программу на базе 1С, которая позволила организовать учет всего товара, продаваемого в наших магазинах. Тогда мы уже открыли несколько филиалов, в ассортимент товара включили компьютерные комплектующие. И тут на хабаровский рынок пришла компания DNS, и мы поняли: конкурировать с профессионалами бессмысленно. Зато ввели «детскую» тематику. Расчет простой – нашими клиентами хабаровчане становятся с детства. Потом сопутствующим товаром стала сувенирная и подарочная продукция. География поставок расширялась – от Кореи до Санкт-Петербурга, как и сеть сбыта - на весь Дальний Восток.

- Сегодня многие офисы и торговые площади являются собственностью вашей компании. А надо ли отвлекать средства на обзаведением недвижимостью, если компания растет?

- Если говорить о сложностях с недвижимостью, то их нам удалось избежать. 10 лет назад квадратные метры были в 10 раз дешевле, поэтому получаемых доходов хватало на приобретение в собственность больших торговых площадей. Сегодня мы достаточно активно реализуем нашу продукцию через Интернет - это увеличивает объемы продаж, не требуя дополнительных торговых площадей. Некоторое время назад мы объединили в одном здании офис и складские помещения - это позволяет намного быстрее, оперативнее решать вопросы.

- Вы достигли потолка на хабаровском рынке? Куда дальше?

- По уверениям маркетологов, хабаровский рынок канцтоваров уже настолько конкурентен, что открытие новых торговых точек не приведет к автоматическому приросту прибыли. Поэтому мы в последние годы стараемся развиваться качественно, расширяя спектр предоставляемых товаров и услуг. Например, сегодня мы активно развиваем полиграфическое направление: закупили типографское оборудование, которое сможет печатать журналы, крупноформатные календари и т.п. Одновременно решили: пора выстроить свой более современный офис. Уже готова проектная документация… В общем будем строиться.

- А значит – развиваться?

- Конечно.