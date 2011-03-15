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ДГК ищет миллиарды на модернизацию
В 2010 году ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) справилась с основной задачей – все потребители были в полном объеме обеспечены тепловой и электрической энергией. Но хронические проблемы привели к убытку в размере 2 млрд рублей.
Об этом шла речь в Хабаровске на расширенном совещании топ-менеджмента и директоров филиалов ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Электростанции «ДГК» выработали в 2010 году 19,8 млрд кВтч электроэнергии, отпущено 22,4 млн Гкал тепла. Оба показателя превышают факт прошлого года. Электропотребление в регионе достигло докризисного уровня, а наибольшие темпы его прироста зафиксированы на юге Приморского края - 5,8%.
В 2010 году ДГК затратила на выполнение ремонтной программы суммарно 4,9 млрд рублей – на 1 млрд рублей больше, чем в 2009 году. Инвестпрограммой на 2011 год предусмотрены вложения в основной капитал в объеме 4,8 млрд рублей (без НДС). Приоритетными проектами ДГК в 2011 году остаются, как и в прошедшем году, реконструкция владивостокских ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и котельной «Северная» с переводом их оборудования на сжигание природного газа. Серьезную обеспокоенность руководства «ДГК» вызывает рост цен на топливо для электростанций в 2010 году: планировали 9% - фактический рост цен на различные виды топлива составил от 10 до 24%. Рычагов влияния на угольные компании фактически нет, тем более, электростанции компании запроектированы на сжигание определенных марок углей.
- Мы понимаем, что основные фонды энергокомпании устарели более чем на 60%, что тарифные возможности крайне скудны и уже в ближайшие годы будут исчерпаны, - говорит генеральный директор ОАО «ДГК» Михаил ШУКАЙЛОВ - Поэтому необходимо разобраться в нерациональных тратах и потерях. Даже при беглом анализе видно, что резервы у компании, пусть и ограниченные, есть. Проблема в том, что персонал вовлечен в поиск этих резервов.
Программа управления издержками должна сэкономить ДГК не менее 3% от затрат. Часть полученной экономии будет использована на поощрение сотрудников. Акционерами ОАО «ДГК» поставлена задача: завершить 2011 год без убытков.
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