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ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
Проект будет реализован с участием консорциума японских инвесторов
Внешэкономбанк и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, Группа ВЭБ) предоставят ОАО «Хабаровский аэропорт» 3,9 млрд рублей на финансирование проекта строительства нового пассажирского терминала внутренн их авиалиний в аэропорту Хабаровск (Новый). Соответствующие кредитные соглашения были подписаны в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Общая стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей. Объем участия ВЭБа составляет 1,9 млрд рублей, ФРДВ предоставит заем в размере до 2 млрд рублей.
«Подписанные соглашения являются важным примером успешной кооперации Внешэкономбанка и Фонда, как ключевого центра компетенций для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что совместная работа над проектом даст синергетический эффект и существенно расширит возможности инициатора по привлечению дополнительных финансовых ресурсов, остро необходимых для реализации этого крупного и стратегически важного инфраструктурного проекта», - цитирует пресс-служба ФРДВ гендиректора фонда Алексея ЧЕКУНКОВА.
По словам председателя ВЭБа Сергея ГОРЬКОВА, финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, является одной из ключевых задач корпорации.
«Поддержка строительства нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровска со стороны ведущих институтов развития – ВЭБ и ФРДВ - является примером плодотворного развития государственно-частного партнерства в реализации крупных инфраструктурных проектов. За два года нам предстоит проделать большую работу. Фактически, с учетом реконструкции аэродромного комплекса, которая также должна завершиться в 2019 году, Хабаровск получит новый, современный и комфортный аэропорт», - сказал президент ООО «УК КОМАКС» (управляющая компания аэропорта Хабаровск) Константин БАСЮК.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Площадь нового терминала класса «С» составит 26 тыс. квадратных метров, пропускная способность - 3 млн пассажиров в год. Проект будет реализован с участием консорциума японских инвесторов, в который входят Sojitz Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN) и Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO). На первом этапе - 2017-2019 годы - будет построен терминал для обслуживания внутренних линий, с 2021 по 2025 годы он будет расширен за счет международного сектора. В настоящее время АО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирует два действующих терминала в аэропорту «Новый» Хабаровска суммарной пропускной способностью 2,2 тыс. пассажиров в час.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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