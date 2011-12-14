Стандарты качества «РН-Востокнефтепродукт»

С 2002 года объемы сбыта компании

выросли почти в 5 раз

Десять лет назад - 17 декабря 2001 года - в Хабаровске было зарегистрировано ООО «РН - Востокнефтепродукт». О том, какой путь прошла компания, газете рассказал ее генеральный директор компании Иван ПАТЮТЬКО.

- Иван Николаевич, как возникло Ваше предприятие?

- К 2001 году на Дальнем Востоке сформировалась сеть дочерних предприятий НК «Роснефть», занимавшихся нефтепродуктообеспечением. Но все они имели разное управление, общая координация их деятельности происходила через головной офис компании в Москве. Это положение, помноженное на планы значительного усиления внимания к макрорегиону, поставило вопрос организации единой сбытовой структуры, способной активизировать продажи, принести в восточные территории европейские стандарты технической оснащенности АЗС и качества обслуживания потребителей.

С января 2002 года мы начали оптовую торговлю нефтепродуктами, с июня стали обслуживать мелкооптовых потребителей, а с июля того же года приступили к розничной реализации нефтепродуктов. В этот период заработали наши филиалы в Комсомольске-на-Амуре, в Амурской области и Приморском крае. Всего в первый год производственной деятельности было продано 326,8 тысячи тонн продукции. Для сравнения могу сказать, что в 2010 году «РН-Востокнефтепродукт» реализовал 1 млн 599 тыс. тонн нефтепродуктов.

- Разница впечатляет. А какие этапы вы могли бы выделить на этом пути?

- Прежде всего стоит сказать, что цель работы нашего предприятия - создание розничной сети АЗС и АЗК, деятельность которых основывается на двух принципах: европейский стандарт обслуживания и высокое качество товаров. К ее достижению мы поступательно движемся все эти годы. В первое время мы активно прирастали территориально, доведя количество наших филиалов до семи, организовав сбытовую деятельность в Хабаровском, Приморском, Камчатском и Забайкальском краях, Сахалинской, Амурской областях и Еврейской автономной области. В начале своей деятельности ООО «РН-Востокнефтепродукт» имело менее 10 заправок, а сегодня в регионах нашего присутствия работают более 80 АЗС и АЗК.

Но количественный рост - только одна из составляющих развития. Он был бы невозможен без высокого качества обслуживания, достигаемого внедрением новейших технологий розничных продаж нефтепродуктов. В 2006 году была построена первая АЗС с собственным магазином. Установленный НК «Роснефть» стандарт предполагает, что каждая АЗС, реализующая более 2 тыс. тонн нефтепродукции в год должна иметь магазин и минимальные услуги автосервиса. И уже в 2007 году мы запустили 11 подобных комплексов в Дальневосточном регионе. В 2008 году были приняты еще более высокие стандарты при модернизации АЗС. Теперь строятся комплексы на 100, 125, 150, 200 квадратных метров со светлыми просторными торговыми залами на 70-100 квадратных метров. В 2008 году в Хабаровске была построена и первая на Дальнем Востоке автоматическая АЗС.

В 2010-2011 годах развитие розничной сети продолжилось. Вошли в строй новые автозаправочные комплексы, АЗС с расходным складом ГСМ на острове Русском во Владивостоке, реконструированы несколько автозаправочных станций. Общество участвует в обеспечении нефтепродуктами строительных площадок объектов саммита АТЭС на острове Русском. В дальнейшем планируется обеспечивать потребности острова в топливе как для социальных нужд, так и для нужд автолюбителей. Начато развертывание розничной сети в Забайкальском и Камчатском краях.

Также планируется дальнейшее строительство автоматических АЗС и плавучих АЗС для снабжения маломерных судов в Находке, Владивостоке. Вскоре в Комсомольске-на-Амуре появится первая газовая АЗС. В перспективе ГАЗС появятся и в Хабаровске, и во Владивостоке.

- Магазины и кафе на АЗК - вещь приятная, но качество топлива важнее. Какое внимание уделяется этой составляющей?

- Качеству продукции в «Роснефти» придают первостепенное значение, и наше предприятие - не исключение. Благодаря тому, что компания занимается добычей, переработкой и сбытом, она полностью контролирует производство и поставки. ООО «РН-Востокнефтепродукт» получает отличное топливо с «РН-Комсомольского НПЗ» и в рамках своей компетенции обеспечивает сохранение его качества до попадания в бак автомобиля. По пути от производителя берется несколько проб качества: до и после слива из железнодорожных цистерн, в процессе хранения на базах для контроля чистоты резервуаров, при сливе из бензовоза на АЗС. Пробы берут из каждой партии поступающих нефтепродуктов. В 2008 году на предприятии была открыта собственная центральная испытательная лаборатория, ведущая контроль на самом современном оборудовании. Качество продукции «Роснефти» ценят многие дальневосточники, ставшие нашими постоянными покупателями.

- Что делается, чтобы кадровый состав соответствовал уровню технической и технологической оснащенности компании?

- С первых дней работы мы подбирали в коллектив людей, которым присущи чувство ответственности, преданность делу, стремление постоянно повышать уровень своих знаний. На предприятии работает собственный учебный центр, обучение ведется во всех филиалах. Операторы и заправщики проходят обязательные курсы по качественному обслуживанию клиентов. Например, только за 10 месяцев 2011 года обучение прошли 720 наших работников, а общая численность коллектива в это время превысила 1 тыс. 500 человек. Хорошим стимулом в повышении уровня профессиональной подготовки служат также ежегодные конкурсы профессионального мастерства.

Кроме того, Общество ведет работу с дальневосточными учебными заведениями, готовящими для него специалистов на договорной основе. В частности, заключено соглашение о сотрудничестве с Хабаровской академией экономики и права, в рамках которого процесс обучения ведется с учетом реальных потребностей нашего предприятия. Возможности ООО «РН-Востокнефтепродукт» учитываются при организации научной деятельности вуза.

Такая кадровая политика позволяет в полное мере обеспечивать перспективное развитие Общества, направленное на достижение новых вершин в деле обеспечения качественными нефтепродуктами населения и экономики российского Дальнего Востока.

Александр НИКОЛАЕВ, "Золотой Рог ХАБАРОВСК".