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МНЕНИЕ. Сергей КАНЕВ, руководитель Хабаровского центра энергосбережения: Затраты окупятся снижением расходов на эксплуатацию

14 Декабря 2011, 14:59 | Хабаровск
Руководитель Хабаровского центра энергосбережения Сергей КАНЕВ рассказывает о хабаровских проектах энергосбережения:

– В Хабаровском крае на энергосберегающие проекты в 2011 г. выделено 25 млн рублей. Субсидия для конкретного проекта составляет 50% от размера средств, затраченных на энергосбережение, но не более 1 млн рублей. Но даже эти средства будут освоены не более, чем на 25%.

Мы планируем освоить 1 млн рублей на внедрение энергосберегающих технологий на производственно-офисном здании Хабаровского центра энергоресурсосбережения. Могли бы освоить до 5 млн рублей, но это запрещено, итог – неосвоенные средства просто уйдут в Москву. Другой свой проект – «Дом высокой энергоэффективности в Северном микрорайоне г. Хабаровска» мы построили полностью за свой собственный счет без привлечения госбюджетных денег. В других регионах РФ такие пилотные проекты, как правило, реализуются с привлечением госбюджетных средств, но живут в них чиновники, которые и выделяют эти средства. То есть они строят себе элитное жилье за счет государственных средств, прикрываясь красивыми лозунгами об энергосбережении. Шансы же энергосервисных компаний на получение государственных средств практически нулевые.

Себестоимость 1 кв. м в этом энергоэффективном доме составляет $2 тыс., Кстати, в центре г. Хабаровска себестоимость 1 кв. м строящегося «обычного» жилья без чистовой отделки составляет сегодня более 60 тыс. рублей. Дополнительные затраты на установку энергоэффективного оборудования незначительно увеличивают себестоимость 1 кв. м –примерно на 5%. Однако эксплуатационные расходы (тарифы на коммунальные услуги и содержание дома) уменьшаются при этом примерно в 2 раза.

«Дальневосточный капитал» .

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