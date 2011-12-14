Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
МНЕНИЕ. Сергей КАНЕВ, руководитель Хабаровского центра энергосбережения: Затраты окупятся снижением расходов на эксплуатацию
– В Хабаровском крае на энергосберегающие проекты в 2011 г. выделено 25 млн рублей. Субсидия для конкретного проекта составляет 50% от размера средств, затраченных на энергосбережение, но не более 1 млн рублей. Но даже эти средства будут освоены не более, чем на 25%.
Мы планируем освоить 1 млн рублей на внедрение энергосберегающих технологий на производственно-офисном здании Хабаровского центра энергоресурсосбережения. Могли бы освоить до 5 млн рублей, но это запрещено, итог – неосвоенные средства просто уйдут в Москву. Другой свой проект – «Дом высокой энергоэффективности в Северном микрорайоне г. Хабаровска» мы построили полностью за свой собственный счет без привлечения госбюджетных денег. В других регионах РФ такие пилотные проекты, как правило, реализуются с привлечением госбюджетных средств, но живут в них чиновники, которые и выделяют эти средства. То есть они строят себе элитное жилье за счет государственных средств, прикрываясь красивыми лозунгами об энергосбережении. Шансы же энергосервисных компаний на получение государственных средств практически нулевые.
Себестоимость 1 кв. м в этом энергоэффективном доме составляет $2 тыс., Кстати, в центре г. Хабаровска себестоимость 1 кв. м строящегося «обычного» жилья без чистовой отделки составляет сегодня более 60 тыс. рублей. Дополнительные затраты на установку энергоэффективного оборудования незначительно увеличивают себестоимость 1 кв. м –примерно на 5%. Однако эксплуатационные расходы (тарифы на коммунальные услуги и содержание дома) уменьшаются при этом примерно в 2 раза.
Новости тематики
- В Хабаровске директор "Горсвета" получил взятку и не сел
- На Хабаровской ТЭЦ-3 в ремонт выведен энергоблок №2
- В "Хабаровской генерации" началась ремонтная кампания
- Хабаровская генерация направит 1,7 млрд на ремонт оборудования
- Хабаровская генерация направит более 800 млн рублей на инвестпроекты
- На Хабаровской ТЭЦ-2 завершено строительство противопаводковой дамбы
- Газификация Комсомольской ТЭЦ-2 снизила выбросы вредных веществ в атмосферу в 2,2 раза
- ХТСК и судебные приставы Хабаровского края и ЕАО принялись за должников
- Энергетики намерены начать дело о банкротстве УК "Чистый город" в Хабаровске
- Восьмой по счету котлоагрегат Хабаровской ТЭЦ-1 переведен на газ
Новости раздела
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- В Хабаровске создан новый инвестиционный инструмент - Фонд развития промышленности
- Первое село на дальневосточном гектаре
- Круизное судоходство сделает Шантарские острова доступнее для туристов
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Первый блок парома ледового класса для Сахалина вышел на свет
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
- В Приморье Морской салон собрал профессионалов
- Приморский край оказался лидером антирейтинга
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать