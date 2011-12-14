ХНПЗ смонтирует гигантскую колонну для вакуумной перегонки мазута

На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе (ХНПЗ) Нефтяной компании «Альянс» готовится к монтажу 35-метровая колонна с непонятным для непосвященных именем С-1801, внешне похожая на ракету. Это самая большая техническая деталь «конструктора» идущей на заводе модернизации, которая из-за своих размеров получила у заводчан прозвище «малышка».

Впрочем, интерес к ней вызван не только ее размерами. На примере разработки, производства и доставки одного этого «космического» агрегата отчетливо видна интегрированность дальневосточных компаний в российскую и мировую экономику, понятен технологический смысл реконструкции, стремящейся к передовым показателям глубины переработки нефти.

Что даст гидрокрекинг

Колонна предназначена для вакуумной перегонки мазута, остатка прямой перегонки нефти. Мазут, выходящий из установок атмосферной трубчатки, попадает в промежуточный резервуарный парк, после чего, по технологии Shell Global Solutions, подается на установку вакуумной перегонки: проходит через теплообменники, нагревается в печи и поступает в вакуумную колонну, где происходит дальнейшее деление.

Вверху колонны собираются продукты газоразложения, предназначенные для утилизации. Ниже по уровню, на первом отборе, раскладывается легкий вакуумный газойль, являющийся компонентом котельного и дизельного топлива.

Результатом второго отбора является средний вакуумный газойль, основной продукт вакуумной перегонки. Он будет использоваться в качестве сырья для установки гидрокрекинга, которая сегодня также возводится в рамках модернизации ХНПЗ. Гидрокрегинговые процессы позволят получить из среднего газойля широкий спектр качественной продукции, к числу которой относятся бензин, газ, дизельное топливо.

Продуктом третьего отбора является тяжелый вакуумный газойль, использующийся в качестве компонента для получения котельного топлива. Четвертым получают промывное масло, которое используется тут же для стабилизации температуры в колонне.

Стоит отметить, что на заводе сейчас работает вакуумный блок, но его мощность составляет всего 900 тыс. тонн в год, в то время как новая колонна позволит перерабатывать 1,8 млн тонн мазута. Да и технологические характеристики «малышки» находятся на самом современном уровне.

Остатком вакуумной перегонки мазута является гудрон, поступающий сейчас на установку по производству битума. А после завершения строительства установки висбкрекинга, которая также является частью масштабной реконструкции, гудрон будет поступать на эту новую установку. Висбкрекинг позволит еще раз произвести процедуру многоступенчатого разделения, даст дополнительные объемы газа, бензина, дизельного топлива. Так и достигается глубина переработки нефти на этом направлении – прежде являвшийся неделимым остатком мазут будет отдавать новые объемы качественной продукции.

Отцы и матери

В числе претендентов на создание базового проекта были компании «Башгидронефтехим», Foster Wheeler и Shell Global Solutions. Для разработки базового проекта установки была выбрана компания Shell, которая много лет сотрудничает с «Альянсом» по разным направлениям развития бизнеса. На его основании «Омскнефтехимпроект» выпустил адаптированный к российским требованиям проект, представленный на заключение госэкспертизы, и создал рабочую документацию для производителей.

Поставщиком корпуса колонны стала московская компания «Иртэк». В ее задачу входил подбор производителя и транспортного оператора для доставки агрегата на завод. Однако прежде чем отдавать проект омских специалистов в производство, решили еще раз посмотреть его параметры, что и было сделано московской компанией «Петрохиминжиниринг», которая оставила в нетронутом виде только юбку колонны. Взявшись за увязку идей экспертов Shell и разработок «Омскнефтехимпроекта», московские проектировщики предложили изменить ряд расчетов, увеличивающих стоимость объекта и время его изготовления, добавляющих сложностей при транспортировке и установке. Так, вес колонны в документах омичей составлял 320 тонн, а москвичи смогли снизить его до 212 тонн.

– Сибиряки сделали все правильно, но со слишком большим запасом прочности, что предполагало использование металла большей толщины. И предложили ряд других усилений, которые московские проектировщики посчитали излишними для предложенных технологий. Но мы продолжили работы только после того, как правильность новых расчетов подтвердили в Shell, – рассказывает начальник вакуумного блока управления капитального строительства Хабаровского НПЗ Александр МИХАЙЛОВ.

Интересно, что внутреннее пространство колонны в самом начале разработки предполагалось почти пустым и не столь тяжелым – всего 4 тарелки отбора. Но скрупулезные швейцарцы из компании Sulzer, полностью следовавшие требованиям Shell при создании продукта, произвели в итоге весьма сложное оборудование весом более 100 тонн. Впрочем, создание, доставка и монтаж внутренностей агрегата – это несколько другой сюжет. Вернемся к его телу.

– Самыми большими сложностями в данном проекте для нас являлись прежде всего сжатые сроки изготовления и доставки колонны. Мы были обязаны сделать все до окончания навигации по Амуру в 2011 году, – говорит заместитель директора департамента маркетинга и коммерции компании «Иртэк» Роман АЗАРОВ.

Поиски подрядчиков, способных выполнить поставленную задачу, привели в Китай. Лучшее качество при соблюдении скорости производства и доставки, при сохранении установленных заказчиком ценовых рамок предложила компания Zhangjiagang Chemiсal Machinery, имеющая новое производство в городе Чжанцзяган, в 120 км от Шанхая. Однако, прежде чем разместить там заказ, китайский завод посетили специалисты Хабаровского НПЗ и эксперты Shell, которые подтвердили вывод о соответствии производства требованиям современных технологий.

Посылка из Китая

С 1 марта 2011 года начался процесс изготовления, а уже в конце октября колонна находилась в Хабаровске. Ее транспортировка также стала операцией, потребовавшей немало сложных технических и логистических решений. Длина «малышки» 35 метров, вес вместе с грузовыми ложементами – 240 тонн. За доставку тоже взялись китайцы – транспортный оператор из Гонконга провел все необходимые расчеты, сделал предложения, с которыми согласились «Иртэк» и «Альянс».

– Необходимо было правильно выбрать тип судна, чтобы избежать лишней перегрузки колонны в пути. Этим требованиям вполне соответствовал корабль класса «река-море» Амурского речного пароходства, – вспоминает Роман Азаров.

Китайский завод расположен на впадающей в море реке, оснащен всеми необходимыми подъемными механизмами. Прямо на предприятии имеется грузовой причал, подойдя к которому «Омский 121» получил на борт ценный груз.

В речном порту Хабаровска колонну снимали также китайским плавучим краном грузоподъемностью до 500 тонн. Подобных механизмов в Амурском пароходстве не оказалось, зато на работах в районе города Фуюаня, где идет активное освоение китайской части острова Большого Уссурийского со строительством моста, такое плавсредство как раз было задействовано. Его и арендовали.

С корабля колонна высотой с 11-этажный жилой дом попала на специальную телегу, управляемую, кстати, дистанционно, с помощью пульта, словно детская машинка. Перевозку осуществляли ночью, полностью перекрывая движение по маршруту следования.

– Чтобы выехать за ворота порта, пришлось эти самые ворота срезать, – вспоминает Александр Михайлов. – Движение началось в 21:30. На поворот на улицу Орджоникидзе было потрачено около 40 минут. По маршруту подрезали деревья, на перекрестке с трамвайными путями разбирали электролинии. К 7 утра преодолели не более 1,5 км, остановившись в нескольких десятках метров от заводской проходной, которую пересекли только в следующую ночь. Преодолеть расстояние до подготовленного фундамента по территории предприятия удалось позже, проложив специальную дорогу.

После установки «малышки» начнется ее оснащение внутренним оборудованием, которое поступает в Хабаровск из Европы. Такая сложная международная проектно-производственно-транспортная цепочка сопровождает все значимые объекты, возводимые на ХНПЗ. По-другому сделать производство сильным и конкурентным в условиях экономической глобализации не получится. Как видим, «Альянсу» решение подобных комплексных проблем по силам.

Александр Николаев, «Дальневосточный капитал»