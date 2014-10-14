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Амурский судостроительный завод готовит допэмиссию

14 Октября 2014, 15:20 | Хабаровск

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОCК) определилась с планами по ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ), в отношении которого прекращена процедура банкротства. На прошлой неделе совет директоров завода назначил на 29 октября внеочередное собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении допэмиссии.

АСЗ намерен разместить по открытой подписке 31 млн 722,356 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Цена размещения определена в размере 1 тыс. рублей за бумагу, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения.

Уставный капитал АО в настоящее время равен 542,799 млн рублей, он разделен на 542,799 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии он может увеличиться почти в 60 раз.

Досье "Золотого Рога": Арбитражный суд Хабаровского края 24 июня прекратил процедуру внешнего управления в отношении АСЗ. Это стало возможным после заключения компанией мирового соглашения с конкурсными кредиторами. Процедура наблюдения в отношении АСЗ была введена в декабре 2011 года по заявлению входящего в ОСК ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», сумма требований составляла 16,6 млн рублей. В июне 2012 года в АСЗ было введено внешнее управление. ОСК принадлежит 59,12% акций АСЗ, ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100%-ная «дочка» ОСК) - 17,91%.

На собрании также планируется вывести из совета директоров АСЗ вице-президентов ОСК Сергея ГАЙДАРЖИ и Виктора ПАЛАГИНА. Предполагается, что их заменят начальники отделов корпорации Яков БЕРЕЖНОЙ и Александр КОЛЮБАЕВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: ОСК  Амурский судостроительный завод  банкротство 



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