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Японцы подумывают о производстве автозапчастей на территории Хабаровского края

14 Октября 2014, 09:46 | Хабаровск

В Хабаровске состоялась встреча представителей Правительства и деловых кругов Хабаровского края с членами Ассоциации промышленников г. Хигасиосака (префектура Осака, Япония).

В состав японской делегации вошли руководители промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сферах металлообработки, торговли, производства автозапчастей, электротоваров, бумаги и др. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между двумя территориями. Встречу провел первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Александр Левинталь.

«Хабаровский край, несомненно, заинтересован в развитии деловых отношений с Японией. Наиболее востребовано для нас привлечение японских инвестиций и создание совместных производств на территории края», - отметил Александр Левинталь.

Он подчеркнул, что в последние годы инвестиционное сотрудничество между Хабаровским краем и Японией развивается слабо, однако переломным моментом стало решение о строительстве в регионе тепличного комплекса японской компанией «Мираи».

«Помимо совместного развития агропромышленного комплекса Хабаровский край готов предложить японской стороне участие в масштабной реконструкции Хабаровского аэропорта, а также реализовать свои возможности на базе территорий опережающего развития, - добавил первый зампред Правительства края. – Впрочем, взаимодействие по обмену высокими технологиями для нас также очень актуально, особенно в сферах дерево- и металлообработки, электротехнического оборудования".

Глава японской делегации, председатель промышленной компании «Такашима» Масаясу Такашима, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество с предприятиями Хабаровского края будет интересно многим компаниям г. Хигасиосака.

Наиболее перспективными направлениями, по мнению сторон, может стать привлечение японского бизнеса к производству на территории края автомобильных запчастей, а также возобновление поставок в Японию древесины и пиломатериалов.

«Для большинства из нас поездка на российский Дальний Восток и, в частности, в Хабаровский край, состоялась впервые. Сейчас, прежде всего, необходимо   установить дружеские, доверительные отношения, которые станут основой для развития конкретных деловых связей», - отметил Масаясу Такашима.

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Теги: производство  Япония  международное сотрудничество  авто  Хабаровск  оборудование  технологии 



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