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ДАСИ повысит статус
Действующая под контролем правительства Хабаровского края автономная некоммерческая организация «Дальневосточное агентство содействия инновациям» (АНО «ДАСИ») может стать сервисной компанией фонда инфраструктурных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания» (РВК).
Сегодня ДАСИ уже является венчурным партнером РВК, но статус сервисной компании открывает новые возможности для сотрудничества и получения финансирования региональных проектов. О намерении более тесно сотрудничать с РВК официально заявил первый заместитель председателя правительства края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ, выступая в Хабаровске на семинаре «Инструменты поддержки инновационно-технологического предпринимательства в России», организованном в ходе визита делегации ОАО «РВК» в Хабаровский край.
Внимание к краю со стороны РВК также не случайно. Регион является сегодня инновационным лидером на Дальнем Востоке. Здесь создаются до 80% передовых производственных технологий от всего количества разработок ДФО. По количеству заявок на изобретения край занимает 1 место, по объемам заявок на полезные модели и товарные знаки – 2 место среди дальневосточных субъектов РФ. На его территории производится до 50% инновационной продукции всего ДФО. Из примененных в 2010 году в федеральном округе 200 изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, баз данных и программ для ЭВМ - 150 были внедрены предприятиями Хабаровского края.
Как отметил Виктор Чудов, происходящий в настоящее время рост инновационной активности в крае требует выхода на новый уровень организации инновационной деятельности, создания полноценной региональной инновационной системы, одним из важнейших элементов которой станет собственная венчурная индустрия.
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