Малый бизнес Хабаровска поддержат

О внедрении новых видов финансовой поддержки для малого бизнеса шла речь на пресс-конференции, организованной Министерством экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

По словам начальника управления малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Наталии ТУРМАНКИНОЙ, объемы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса из года в год растут. В частности, поддержка из краевого бюджета в 2011 году по сравнению с предыдущим годом увеличена вдвое. В целом из регионального и федерального бюджетов на эти цели в этом году выделено около 200 млн рублей.

С 1 сентября 2011 года в Фонде поддержки малого предпринимательства, который реализует государственные программы финансирования бизнес-проектов, введен новый вид финансовой поддержки. Субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в приоритетных для экономики края видах деятельности, имеют возможность получить бизнес-займы от 1,5 до 2 млн рублей по самой низкой в регионе ставке, равной ставке рефинансирования Центробанка (на сегодняшний день она составляет 8,25% годовых). Такая же процентная ставка действует и для инвестиционных займов производственным предприятиям края, причем суммы выдачи средств по данной программе увеличены – теперь они составляют от 3 до 4 млн рублей. Программа финансирования производственников продлится до 30 ноября 2011 года.