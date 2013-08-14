Авиапром Хабаровского края загружен на 10 лет вперед

Портфель заказов авиационных производственных предприятий Хабаровского края уже рассчитан на 10 лет вперед, сообщил и.о. губернатора региона Вячеслав ШПОРТ на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«В основном авиационные производственные объединения, конечно, они загружены сегодня под завязку, лет на 8-10 вперед. Поэтому большое спасибо за содействие в загрузке военными самолетами, гражданскими», - цитирует Шпорта «Интерфакс».

Несмотря на общее замедление роста экономики, по словам губернатора, в крае есть положительные тенденции развития. «Рост промышленного производства составил 2,7 процента. Работает неплохо обрабатывающая промышленность в связи с тем, что у нас хороший оборонный заказ, кстати, за четыре года он увеличился в 5 раз на территории Хабаровского края», - сказал Вячеслав Шпорт.

В частности, заметил он, «хорошо работает горнодобывающая промышленность, увеличена добыча золота». Губернатор заверил, что «рынок в крае стабилен», а реальная заработная плата в регионе выросла на 5,6%.

В полном объеме, добавил Шпорт, работает стройиндустрия. «В крае мы практически все предприятия сохраняем, загружаем их, и даже строятся новые заводы, кирпичный завод новый сдавать будем», - отметил он.

Губернатор напомнил, что предприятия края участвовали в строительстве объектов к саммиту АТЭС. «И большие стройки, которые идут сегодня на Дальнем Востоке, как, например, саммит АТЭС, когда говорили: вот, там Владивосток - наши обижались многие тоже, - но я всегда им говорил, что работают там наши предприятия сегодня, стальные конструкции наши делают, мостоконструкции наши, железобетон из Хабаровского края», - сказал Вячеслав Шпорт.

В строительстве жилья, рассказал Вячеслав Шпорт, был внедрен новый метод - корпоративная ипотека. «На примере авиационного объединения: мы с ними подписали соглашение - Объединенная авиационная корпорация, правительство Хабаровского края и конкретные получатели жилья. Мы вкладываем деньги, краевые, корпоративные деньги и деньги самого получателя, плюс кредит - со Сбербанком у нас там соглашение на 30 лет, - например, под минимальный процент, который они могут дать сегодня», - добавил глава края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.