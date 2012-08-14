www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.44 р. 100 JPY: 55.56 р.
EUR: 73.24 р. 10 CNY: 93.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Экологический тандем «Балтики» и Сочи

14 Августа 2012, 17:02 | Хабаровск

9 августа сотрудники хабаровского филиала компании «Балтика» совместно с представителями Росприроднадзора очистили берег Амура в районе села Мичуринское от скопившегося мусора. Мероприятие прошло в рамках общероссийской экологической акции, которую организует компания «Балтика» - официальный поставщик Олимпийских игр 2014 в категории «Пиво» - совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014».

Район села Мичуринское для уборки был выбран не случайно: пляж здесь является одним из любимых мест отдыха хабаровчан и по оценкам Амурского бассейно-водного управления остается одним из самых загрязненных. В результате уборки полукилометровой береговой линии сотрудниками компании «Балтика» и хабаровскими экологами собрано 12 мешков стеклянных бутылок, 20 мешков пластика и около 25мешков – с прочими отходами.

- Не понимаю, как можно совмещать любовь к отдыху на природе с полным отсутствием ответственности за сохранение ее чистоты. Данный участок мы убирали всего два месяца назад – с тех пор мусора накопилось много, хотя весной его было еще больше, - отметил инспектор департамента Управления Росприроднадзора по ДФО Михаил ВАСИЛЬЕВ. – Надеюсь, что улучшение ситуации – отчасти и наша заслуга.

Важно, что весь собранный на берегу мусор был рассортирован для дальнейшей передачи компаниям-переработчикам бытовых отходов. По словам директора филиала «Балтика-Хабаровск» Виталия СМИРНОВА, стеклянные бутылки будут отправлены для вторичного использования, а пластиковая упаковка и алюминиевые банки – на переработку.

- Развитие индустрии вторичных материалов – очень важная задача, поднимающая целый пласт вопросов: это и сокращение выбросов парниковых газов, и новые рабочие места, и удешевление и развитие производства, и сокращение количества городских свалок, - говорит Виталий Смирнов. - Это наш вклад в общее дело защиты экологии края, воспитание нового поколения городских жителей, ответственных за окружающую природу.

Руководствуясь принципами корпоративной и социальной ответственности, компания «Балтика» уделяет пристальное внимание вопросам сохранения природных ресурсов и стремится оптимизировать их потребление. По оценкам экспертов, подобные мероприятия при их регулярном проведении могут помочь сократить выброс СО2 в атмосферу, т.к. около 40% выбросов углекислого газа приходится на производство именно первичной упаковки.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».

Автор: Глеб Аленишко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru