Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Экологический тандем «Балтики» и Сочи
9 августа сотрудники хабаровского филиала компании «Балтика» совместно с представителями Росприроднадзора очистили берег Амура в районе села Мичуринское от скопившегося мусора. Мероприятие прошло в рамках общероссийской экологической акции, которую организует компания «Балтика» - официальный поставщик Олимпийских игр 2014 в категории «Пиво» - совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014».
Район села Мичуринское для уборки был выбран не случайно: пляж здесь является одним из любимых мест отдыха хабаровчан и по оценкам Амурского бассейно-водного управления остается одним из самых загрязненных. В результате уборки полукилометровой береговой линии сотрудниками компании «Балтика» и хабаровскими экологами собрано 12 мешков стеклянных бутылок, 20 мешков пластика и около 25мешков – с прочими отходами.
- Не понимаю, как можно совмещать любовь к отдыху на природе с полным отсутствием ответственности за сохранение ее чистоты. Данный участок мы убирали всего два месяца назад – с тех пор мусора накопилось много, хотя весной его было еще больше, - отметил инспектор департамента Управления Росприроднадзора по ДФО Михаил ВАСИЛЬЕВ. – Надеюсь, что улучшение ситуации – отчасти и наша заслуга.
Важно, что весь собранный на берегу мусор был рассортирован для дальнейшей передачи компаниям-переработчикам бытовых отходов. По словам директора филиала «Балтика-Хабаровск» Виталия СМИРНОВА, стеклянные бутылки будут отправлены для вторичного использования, а пластиковая упаковка и алюминиевые банки – на переработку.
- Развитие индустрии вторичных материалов – очень важная задача, поднимающая целый пласт вопросов: это и сокращение выбросов парниковых газов, и новые рабочие места, и удешевление и развитие производства, и сокращение количества городских свалок, - говорит Виталий Смирнов. - Это наш вклад в общее дело защиты экологии края, воспитание нового поколения городских жителей, ответственных за окружающую природу.
Руководствуясь принципами корпоративной и социальной ответственности, компания «Балтика» уделяет пристальное внимание вопросам сохранения природных ресурсов и стремится оптимизировать их потребление. По оценкам экспертов, подобные мероприятия при их регулярном проведении могут помочь сократить выброс СО2 в атмосферу, т.к. около 40% выбросов углекислого газа приходится на производство именно первичной упаковки.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- Национальный лесной форум пройдет в Хабаровске
- АО "ННК-Хабаровский НПЗ" завершил модернизацию
- В Хабаровском крае началось строительство полигона по утилизации твердых бытовых отходов
- Хабаровский НПЗ осуществляет утилизацию промотходов в рамках закона
- Хабаровская ТЭЦ-1 с помощью газификации сократит вредные выбросы еще на 1670 тонн в год
- Начала работу круглосуточная телефонная линия по приему обращений граждан о состоянии окружающей среды вокруг Хабаровского НПЗ
- Хабаровский НПЗ заслужил признание "За экологически ответственный бизнес"
- Безвредное «дыхание» ХНПЗ
- Экологический тандем «Балтики» и Сочи
Новости раздела
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
- На набережной Хабаровска появится город "Мороженск"
- Хабаровский край поборется за заказы на строительство рыболовецкого флота
- В Хабаровском крае создадут центры содействия строительству
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей