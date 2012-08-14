Экологический тандем «Балтики» и Сочи

9 августа сотрудники хабаровского филиала компании «Балтика» совместно с представителями Росприроднадзора очистили берег Амура в районе села Мичуринское от скопившегося мусора. Мероприятие прошло в рамках общероссийской экологической акции, которую организует компания «Балтика» - официальный поставщик Олимпийских игр 2014 в категории «Пиво» - совместно с Оргкомитетом «Сочи-2014».

Район села Мичуринское для уборки был выбран не случайно: пляж здесь является одним из любимых мест отдыха хабаровчан и по оценкам Амурского бассейно-водного управления остается одним из самых загрязненных. В результате уборки полукилометровой береговой линии сотрудниками компании «Балтика» и хабаровскими экологами собрано 12 мешков стеклянных бутылок, 20 мешков пластика и около 25мешков – с прочими отходами.

- Не понимаю, как можно совмещать любовь к отдыху на природе с полным отсутствием ответственности за сохранение ее чистоты. Данный участок мы убирали всего два месяца назад – с тех пор мусора накопилось много, хотя весной его было еще больше, - отметил инспектор департамента Управления Росприроднадзора по ДФО Михаил ВАСИЛЬЕВ. – Надеюсь, что улучшение ситуации – отчасти и наша заслуга.

Важно, что весь собранный на берегу мусор был рассортирован для дальнейшей передачи компаниям-переработчикам бытовых отходов. По словам директора филиала «Балтика-Хабаровск» Виталия СМИРНОВА, стеклянные бутылки будут отправлены для вторичного использования, а пластиковая упаковка и алюминиевые банки – на переработку.

- Развитие индустрии вторичных материалов – очень важная задача, поднимающая целый пласт вопросов: это и сокращение выбросов парниковых газов, и новые рабочие места, и удешевление и развитие производства, и сокращение количества городских свалок, - говорит Виталий Смирнов. - Это наш вклад в общее дело защиты экологии края, воспитание нового поколения городских жителей, ответственных за окружающую природу.

Руководствуясь принципами корпоративной и социальной ответственности, компания «Балтика» уделяет пристальное внимание вопросам сохранения природных ресурсов и стремится оптимизировать их потребление. По оценкам экспертов, подобные мероприятия при их регулярном проведении могут помочь сократить выброс СО2 в атмосферу, т.к. около 40% выбросов углекислого газа приходится на производство именно первичной упаковки.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».