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ОСК идет на помощь Хабаровскому СЗ

14 Июня 2011, 17:45 | Хабаровск

ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ), не справляющийся с гособоронзаказом из-за проблем в финансировании, получит поддержку от Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В 2010 году по сравнению с 2009 годом завод сократил чистую прибыль более чем в 41 раза, до 4,294 млн руб.

На прошлой неделе Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ зарегистрировала допэмиссию обыкновенных акций завода. Предприятие размещает по закрытой подписке 2,891 млн акций номиналом 100 рублей. Таким образом, объем допэмиссии может составить 289,1 млн рублей.

Досье "ЗР"

В настоящее время уставный капитал ОАО «ХСЗ» составляет 928 782,500 тыс. рублей. Он разделен на 9 287,825 тыс. обыкновенных акций номиналом 100 рублей. После доэмиссии он увеличится на 31% - до 1,22 млрд рублей. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (100% минус 1 акция принадлежит ОАО «ОСК») владеет 85,19% акций завода, остальные находятся в собственности у Росимущества.

Ранее президент ОСК Роман ТРОЦЕНКО заявлял, что ХСЗ является одним из проблемных и убыточных предприятий на Дальнем Востоке. И средства от доп-эмиссии могут быть направлены на модернизацию мощностей и финансовое оздоровление предприятия.

Автор: Ольга Добролюбова
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