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Хабаровский ПФР выяснил, почему закрываются ИП
В Хабаровском отделении ПФР считают, что из числа закрывающихся после повышения объемов отчислений в пенсионный фонд ИП только 34% делают это по причине низкой доходности бизнеса.
Пресс-служба отделения цитирует заместителя управляющего ОПФР по Хабаровскому краю Татьяну КОСТЮК:
- Всего на учете в органах ПФР Хабаровского края состоит около 34,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, из них являются работодателями 7,5 тыс. предпринимателей. На сегодня есть тенденция увеличения количества ИП, снимающихся с учета, но есть и вновь зарегистрированные, которые решили организовать свой бизнес. Получается, что за 12 месяцев число ИП сократилось всего на 697, или 2% от состоящих на учете.
Закрываются те, которые и не вели бизнес длительное время, занимали выжидательную позицию, и это было для них не очень накладно, учитывая минимальный размер взноса. Тем, у кого бизнес де-факто был свернут и не работал, мы предлагали как можно быстрее закончить с ним де-юре. То есть сняться с учета в налоговых органах, чтобы не подвергать себя дополнительной финансовой нагрузке. Поскольку только официальное закрытие в регистрирующих органах освобождает от обязанности уплаты страховых взносов в ПФР. Эта причина составляет 30% от всех «исчезнувших» бизнесменов.
Из числа других причин можно назвать изменения в законодательстве, которые прибавили количество закрытых ИП на 10% - это изменения, связанные с запретом на торговлю алкогольной продукцией, а также введением разрешений на деятельность такси, и на 8% - это увеличение арендной платы и коммунальных услуг.
Еще одна категория плательщиков страховых взносов, которые увеличили статистику закрывшихся за счет оптимизации своих расходов, - это предприниматели, которые, по сути, являлись наемными работниками, а работодатель в целях экономии средств на заработную плату «посоветовал» им зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. За них платили из стоимости страхового года, и это было выгоднее, чем с начисленной заработной платы. Таких ИП оказалось 8%.
Предпринимателей, которые решили сняться с учета по причине низкой доходности бизнеса и в связи с повышением тарифов (это в основном розничная торговля), не более 34%.
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