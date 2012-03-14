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Рентабельная чистка
Вывески с надписью «Ремонт обуви» в Хабаровске можно встретить довольно часто. Но другое дело - профессиональная реставрация обуви и иных изделий из кожи. Оказывается, спрос на ручную чистку обуви по-прежнему высок.
Об особенностях этого бизнеса «ЗР» рассказал реставратор кожаных изделий, индивидуальный предприниматель Алексей ОСАДЧИЙ.
- Алексей Юрьевич, как возникла идея начать этот бизнес? Похоже, главным конкурентом на рынке для вас стала машинная чистка обуви?
- Когда-то давно я видел чистильщиков обуви в Москве. Впрочем, думаю, каждый мог наблюдать их, например, в старых английских фильмах. Представьте себе: высокое кресло, в нем сидит презентабельный человек, чьи ботинки быстро приобретают лоск под ловкими движениями мастера. Я понимал, что для Хабаровска, да и для Дальнего Восто-ка в целом, такая предпринимательская деятельность была совершенно новой. И вначале важную консультационную поддержку я получал от своего знакомого, работающего в этой сфере в Москве. Однако большую часть необходимых знаний приходилось осваивать самостоятельно, через Интернет. Затем нашел поставщиков всего необходимого для работы - разнообразных щеток, кремов, жидкой кожи и т. д. Странами, где производится наиболее качественная продукция, традиционно являются Германия, Франция, Чехия, Нидерланды.
Отмечу, что вначале, в 2005 году, я предложил услуги только по чистке обуви. Затем, с опытом, а главное, с постоянно растущим спросом, стал заниматься растяжкой, реставрацией, покраской и перекраской. И уже не только обуви, но и других изделий из кожи и замши - от ремней до диванов и автомобильных салонов. Открыв точку в одном из торговых центров Хабаровска, я планировал организовать целую сеть по городу. Но столкнулся с серьезной кадровой проблемой. К сожалению, немногие мои ученики, начинавшие осваивать данное ремесло, со временем теряли интерес к делу. В то же время, чтобы открыть новую точку, необходимо быть на 100% уверенным в профессионализме мастера. Считаю, что здесь нельзя экспериментировать, набивая руку. В этом плане для меня важнее доброе имя, а не погоня за прибылью. Поэтому вопрос об открытии сети пока остает-ся.
Могу с уверенностью сказать, что конкуренции на рынке услуг по реставрации кожаных изделий в Хабаровске практически нет. На мой взгляд, спрос значительно опережает предложение.
- Очевидно, основная доля потребителей ваших услуг - частные лица. Работаете ли вы с корпоративными клиентами? Поступают ли заказы из других городов?
- Конечно, большая часть моих клиентов - частные лица. Причем среди желающих реабилитировать кожаную обувь и другие изделия встречаются люди как весьма состоятельные, так и с довольно низким уровнем материального достатка. Довольно часто приходится совершать выезды в офисы или квартиры - для реставрации мебели или большого «обувного парка». Кроме того, уже несколько лет сотрудничаю с двумя мебельными салонами города.
Что интересно, обращения из других городов Дальнего Востока действительно иногда поступают. Как правило, передают то или иное изделие через знакомых, приезжающих в Хабаровск. По почте не отправляют. Отмечу, что никакой рекламы, тем более за пределами города, я никогда не давал - заказов и так более чем достаточно.
- Какова стоимость услуг? Как вы оцениваете рентабельность данного бизнеса?
- Обычная чистка стоит от 170 до 300 рублей, работа занимает 10-20 минут. Растяжка обуви - от 350 до 600 рублей. После установки специальных колодок обувь растягивается порядка двух суток. Услуги реставрации, включающей в себя устранение потертостей, царапин, иных дефектов и повреждений, а также покраска или перекрашивание изделия в другой цвет требуют обычно 1-2 часов работы и стоят от 450 до 1500 рублей. Исходя из этих цен, количества заказов, стоимости материалов и прочих небольших расходов, могу сказать, что рентабельность данного бизнеса очень высока и достигает порядка 700%.
Глеб АЛЕНИШКО, "Золотой Рог".
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