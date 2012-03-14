Компания «Азия Лес» намерена инвестировать в хабаровские пиломатериалы

Компания «Азия Лес» намерена инвестировать в организацию производства пиломатериалов в поселке Березовый Солнечного района Хабаровского края 500 млн рублей, сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Проект прошел согласование в Минпромторге РФ, его реализация должна начаться в 2012 году. Он предполагает строительство производства по глубокой механической переработке древесины и включен в число семи приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края в области освоения лесов.