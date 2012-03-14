В Хабаровском крае построят завод по производству пропилена

В министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края состоялись переговоры с представителями японской компании «Сумитомо Корпорэйшн» по строительству на территории края газохимического завода по производству пропилена на основе природного газа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации проекта, достигнуто соглашение о разработке технико-экономического обоснования с использованием технологии японской компании JGC.

В марте японской стороной планируется осмотр потенциальных площадок для размещения производства. Среди возможных мест рассматриваются поселок Де-Кастри (Ульчский район), село Селихино (Комсомольский район), село Сита (район имени Лазо).

«Дальневосточный капитал».