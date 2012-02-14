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Большие деньги для малой авиации Хабаровского края
Пять 20-местных и четыре 50-местных самолетов заказали авиакомпании Хабаровского края для обновления воздушного флота местных направлений.
По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Геннадия АПАНАСЕНКО, обновление дальневосточного авиапарка потребует времени. Рассчитываться за технику компании намерены, используя лизинговую схему платежей. «В этом году на модернизацию малой авиации в ДФО Правительство РФ выделит 2,5 млрд рублей. Деньги пойдут на приобретение воздушных судов, спецтехники, субсидирование процентных ставок. Еще 1 млрд рублей планируется потратить на развитие аэропортов. Пока региональные авиаперевозчики отдают предпочтения импортным судам. В настоящее время прорабатывается вопрос о закупке российских моделей», - отметил Геннадий Апанасенко.
Досье «ЗР»
Как сообщалось ранее, в настоящее время на Дальнем Востоке сложилась критическая ситуация со стареющим парком воздушных судов на региональных и местных линиях. К 2015 году, по данным полпредства, подлежит выводу из эксплуатации 80% парка Ан-24, возраст которых достигнет предельного срока эксплуатации - 40 лет, и 50% парка судов Як-40.
«Золотой Рог».
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