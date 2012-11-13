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Аэропорт Хабаровск за десять месяцев 2012 года обслужил 1 584 936 пассажиров
ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября, ZRPRESS. По итогам производственной деятельности за десять месяцев текущего года аэропорт Хабаровск (Новый) традиционно стал лидером авиационной отрасли Дальнего Востока и показал высокую динамику роста всех производственных показателей.
За десять месяцев 2012 года было обслужено 1 584 936 пассажиров, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 18,4%. Количество пассажиров на внутренних авиалиниях увеличилось на 16,4% и составило 1 304 214человек, на международных воздушных линиях было обслужено 280722 пассажира, рост составил 28,7% к показателям 2011 года. Наиболее востребованными стали следующие российские и международные направления: Москва, Южно-Сахалинск, Владивосток, Новосибирск, Бангкок, Сеул, Пекин, Харбин.
Общий объем обработанного груза за январь-октябрь составил более 21 884 тонн, что превышает показатели прошлого года на 16,3%.За отчетный период было выполнено 17 445 взлетно-посадочных операций, что на 10,7% выше аналогичного показателя 2011 года.
Пассажиропоток в октябре вырос на 17% и составил 159 697 пассажиров. На внутренних воздушных линиях было обслужено 132 811человек, что выше прошлогодних показателей на 15,4%, на международных воздушных линиях было обслужено 26 886 пассажиров, рост составил 25,9%. В октябре отмечен значительный прирост объемов обработанного груза, который составил 39,5% к показателям прошлого года, общий объем грузоперевозок составил более 3 240 тонн. За месяц было выполнено 1 786 взлетно-посадочных операций, что на 16,05% превышает показатели прошлого года, сообщила ZRPRESS Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".
Досье: Аэропорт Хабаровск – крупнейший аэропорт международного значения в Дальневосточном Федеральном округе РФ. По итогам деятельности за 2011 год пассажиропоток в аэропорту Хабаровск составил 1,6 млн. пассажиров, объем обработанного груза составил 22 921 тонну. В 2011 году ОАО «Хабаровский аэропорт» совместно со стратегическим партнером и акционером предприятия южнокорейской государственной Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон» начал реализацию программы комплексного развития аэропорта Хабаровск до 2030 года.
Подробнее о деятельности ОАО «Хабаровский аэропорт»:http://
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