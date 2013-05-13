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Хабаровск принимает Дальневосточный интернет-форум
В Хабаровске 23-24 мая пройдет 12-й Дальневосточный интернет-форум (ДВИФ).
«Впервые значимое для IT-сообщества событие состоится при поддержке Минвостокразвития России. Проект в области информационных технологий способствует повышению инвестиционной привлекательности Дальневосточного региона, улучшению бизнес-климата, также это отличная возможность сверить позиции власти и интернет-сообщества по многим вопросам», - заявил заместитель директора департамента управления делами Минвостокразвития России Андрей Свинчуков, курирующий в ведомстве вопросы развития телекоммуникаций.
Он подчеркнул, что Минвостокразвития России ведет работу по построению принципиально нового механизма взаимодействия экспертного сообщества, граждан и исполнительной власти. С этой целью Министерство реализует проект «Открытое министерство». Тема открытости власти также будет обсуждаться на площадке ДВИФ-2013.
Работа форума пройдет по семи секциям, в том числе впервые по теме «Открытая власть, открытое общество, открытые данные». Участникам форума будет представлено более 25 докладов по вопросам развития мопринимает бильных интернет-сервисов для решения бизнес-задач, а также по web-разработке, образованию и образовательным ресурсам, интернет-бизнесу, социальным сетям.
Впервые в рамках ДВИФ пройдет круглый стол с участием интернет-СМИ по теме «Сетевые средства массовой информации на Дальнем Востоке».
В этом году заявки на участие в мероприятии подали более 150 руководителей IT-подразделений компаний и системных администраторов, ведущих провайдеров и компаний связи, представителей органов власти, бизнес-структур, образовательных и научных учреждений, web-разработчиков, программистов.
ДВИФ расширил географию приглашенных участников и ждет специалистов из краев и областей Дальнего Востока, а также из Екатеринбурга, Барнаула, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга.
По традиции мероприятие объединит в себе региональную конференцию, церемонию награждения «Мисс Интернет Дальнего Востока» и торжественную церемонию вручения Дальневосточной интернет-премии «Стерх».
Принять участие в мероприятиях могут все желающие. Регистрация проходит на сайте dvif.org.
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