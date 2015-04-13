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Границы ОЭЗ в Хабаровском крае предложено увеличить более чем в шесть раз за счет порта Ванино

13 Апреля 2015, 10:03 | Хабаровск

Минэкономразвития подготовило проект укрупнения единой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Хабаровском крае на базе портов Советская Гавань и Ванино. При этом дополнительные инвестиции в инфраструктуру оцениваются в размере не менее 21,4 млрд рублей. Проект будет обсуждаться до 18 апреля 2015 года, пишет газета "Золотой Рог".

Досье "Золотой Рог": Советская Гавань и Ванино - соседние порты, к ним подведена железнодорожная ветка, соединяющая их с Байкало-Амурской магистралью, а через нее - с Транссибирской магистралью и остальной территорией России, включая европейскую часть страны. На территории порта Ванино работает ОАО «Ванинский морской торговый порт», находящееся под контролем группы «Мечел».

Портовая ОЭЗ в Хабаровском крае была создана в 2009 году. Располагается она на территории Советско-Гаванского муниципального района на земельных участках площадью 2,9 кв. км. Теперь ее границы предложено увеличить более чем в 6 раз, до 13 кв. км, за счет включения в нее территории Ванинского морского порта и участков береговой полосы Ванинского муниципального района, а также дополнительных земельных участков, расположенных на территории Советско-Гаванского муниципального района, предназначающихся под создание рыбопромышленного комплекса.

В действующем варианте портовая ОЭЗ реализуется за счет средств федерального бюджета (3,150 млрд рублей), бюджета Хабаровского края (593 млн рублей) и внебюджетных источников. Увеличенная ОЭЗ потребует дополнительного финансирования.

Согласно опубликованному на едином портале проекту правительство Хабаровского края подтвердило готовность дополнительно предусмотреть в региональном бюджете средства в размере 1,2 млрд рублей на строительство объектов инфраструктуры увеличенной портовой ОЭЗ, а также привлечь внебюджетные средства в размере не менее 20,238 млрд рублей, в том числе на создание железнодорожной инфраструктуры (путей необщего пользования) не менее 16,684 млрд рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что правительством Хабаровского края с потенциальными резидентами уже подписаны соглашения о намерениях по реализации проектов на территории портовой ОЭЗ с общим объемом инвестиций более 79,846 млрд рублей и созданием более 3200 дополнительных рабочих мест.

Минэкономразвития отмечает, что работы по строительству железнодорожных путей должны быть увязаны с проектом модернизации БАМа и Транссиба, которую проводит ОАО «РЖД».

В новой портовой ОЭЗ предполагаются строительство и реконструкция специализированных терминалов для осуществления экспортно-импортных грузовых операций, а также обработка рыбопромыссловых судов, создание производственных и рыбообрабатывающих мощностей.

Сейчас инвесторы портовой ОЭЗ имеют налоговые льготы: они освобождены от уплаты налога на имущество, налога на землю, а также транспортного налога. Кроме того, иностранные товары (оборудование, сырье, комплектующие, строительные материалы) размещаются и используются без уплаты таможенных пошлин и НДС. Налоговые каникулы, предоставленные органами государственной власти на региональном уровне, длятся от 5 до 10 лет. Резидентам предоставляется гарантия неизменности налоговых льгот в течение срока существования особой экономической зоны. Компании ОЭЗ получают следующие преференции: низкая стоимость выкупа земельного участка, удобный режим администрирования и готовая инфраструктура.

Олег КЛИМЕНКО.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Олег Клименко
Теги: ОЭЗ  порт ванино 



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