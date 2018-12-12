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Более 43 тысяч тонн красной рыбы добыли промысловики Хабаровского края
Это примерно половина от рекомендованного наукой объема
Итоги лососевой путины 2018 года обсудили сегодня на общественном совете министерства природных ресурсов Хабаровского края. В этом году промысловики добыли 43 тысячи тонн красной рыбы – примерно половину от рекомендованного наукой объема. Эксперты констатировали, что вылов оказался ниже прогнозируемого. Из-за природных факторов много рыбы не зашло в традиционные места ловли, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Как пояснили представители краевого комитета рыбного хозяйства, путина, как и всегда, проходила в трех главных подзонах – в Северо-Охотоморской, Приморье, а также в Амуре и Амурском Лимане. И лишь в Северо-Охотоморской зоне освоение плановых объемов было высоким - на уровне 84%. На Амуре и в Амурском лимане в этом году выловили 37,5% от разрешенного количества, в Приморье - 12,7%.
- Основную часть в показателях путины составляет добыча горбуши, - отметила и.о. председателя комитета рыбного хозяйства Вера Гуль. – Именно этот вид лососевых не зашел в наши воды, а ушел в направлении Камчатки. К примеру, в подзоне Приморье можно было ловить до 9 тысяч тонн горбуши, а по факту добыли около тысячи тонн. Примерно такая же картина была и на Амуре. Зато в Камчатском крае промысловики побили все рекорды. Ученые связывают сложившуюся ситуацию с природными факторами. Рыба ушла туда, где более холодные воды.
Несмотря на это по налогам рыбодобывающая отрасль Хабаровского края в новом сезоне прирастет. Если в 2017 году рыбаки принесли в краевую казну 1,5 млрд рублей отчислений, то в этом прогнозируется на 100 млн больше. Полученные средства станут хорошим подспорьем для реализации в регионе социальных программ. В 2019 году на выполнение основных обязательств перед населением потребуется направить не менее 14 млрд рублей. А для этого необходимо наращивать доходную часть бюджета.
Что касается доступности рыбы на прилавках магазинов, то результаты лова в этом сезоне не должны отразиться на объемах продажи внутри региона. В комитете рыбного хозяйства пояснили, что в регионе уже несколько лет реализуется специальный проект «Доступная рыба», в рамках которого ее продают по сниженной цене. На прошлой неделе был сделан очередной мониторинг наличия продукта в крупных торговых сетях. Он показал, что горбуша и кета представлены сразу в нескольких торговых центрах: в Самбери, НК Сити, Ветеран, Амбар, Седьмая столица. При этом стоимость 1 кг варьируется от 110 до 144 рублей, что в разы ниже рыночных цен.
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