Хабаровчане расстарались по вылову водных биоресурсов

Плановое задание по вылову водных биоресурсов в Хабаровском крае выполнено по итогам 10 месяцев: бщий объем выловленных в регионе биоресурсов составил около 244 тыс. тонн. Это на 1,6 тыс. тонн выше планового задания этого года и на 2 тыс. тонн больше прошлогоднего улова.

«С учетом продолжающейся путины общий объем добытых биоресурсов к концу года приблизится к отметке 265-270 тыс. тонн, что будет почти на 12% больше, чем в 2013 году», - сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Сергей РЯБЧЕНКО. По его словам, квоты на добычу были освоены на 82%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.