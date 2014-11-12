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Хабаровчане расстарались по вылову водных биоресурсов
12 Ноября 2014, 14:05 | Хабаровск
Плановое задание по вылову водных биоресурсов в Хабаровском крае выполнено по итогам 10 месяцев: бщий объем выловленных в регионе биоресурсов составил около 244 тыс. тонн. Это на 1,6 тыс. тонн выше планового задания этого года и на 2 тыс. тонн больше прошлогоднего улова.
«С учетом продолжающейся путины общий объем добытых биоресурсов к концу года приблизится к отметке 265-270 тыс. тонн, что будет почти на 12% больше, чем в 2013 году», - сообщил председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов края Сергей РЯБЧЕНКО. По его словам, квоты на добычу были освоены на 82%.
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Теги: рыбная отрасль
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