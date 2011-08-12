Тротуар мостят вскладчину

Хабаровским коммерсантам опять пришлось раскошелиться. И опять не по своей воле, но снова для общего блага. На этот раз за счет предпринимателей городские власти облагораживают улицу Ленина. Рабочие срывают остатки асфальта и кладут тротуарную плитку. Работают "кусками", так что пока улица похожа на шахматную доску или полосатый шарф: 30 метров тротуара заасфальтировано, 25 одето в тротуарную плитку, далее 15 метров асфальта - и снова плитка. Однако в самое ближайшее время вся улица должна принять благообразный вид.

Как сообщили в администрации города, выдано 124 предписания коммерческим организациям, располагающимся на Ленина, о приведении прилегающей территории в приличный вид. Предприятия обязаны сами найти подрядчика, положить плитку, сделать ограду и т.д. Специалисты отдела благоустройства признаются, что следят за тем, чтобы не было сильных расхождений по цветовой гамме плитки, конструкции оградок и т.п.

Участки у всех разные: у кого 80 кв. м, у кого и все 200. Принцип распределения прост: больше места занимаешь - больше мостишь тротуара и прилегающей территории. Мелкие магазинчики, как правило, договариваются с подрядчиками вскладчину. Замостить один квадратный метр тротуара сейчас стоит от 1 тыс. руб. до 1,3 тыс. руб. Общая площадь улицы Ленина исчисляется километрами. Расходы предпринимателей и доходы продавцов плитки несложно прикинуть самим.

К слову сказать, коммерсанты в большинстве своем отнеслись к предписаниям с пониманием. Нанимают рабочих, мостят и смотрят на это не как на неприятную обязанность, а как на рекламу своего магазина или кафе. Не только кладут плитку, но и обновляют крылечки и заново заказывают изготовление вывесок, разбивают у входов газоны.

На сегодня сдано более 15 участков и около 20 находятся в работе. Когда будет закончено обновление ул. Ленина предпринимателями, наступит черед некоммерческих организаций - детских садов и прочих бюджетников. Разумеется, за свой счет обновить мостовую и прилегающую территорию им не под силу. Скорее всего, при решении этих вопросов опять потребуется спонсорство коммерсантов. Вопрос только в каком объеме. В любом случае, представители отдела благоустройства при администрации города заверили, что к 2007 году весь центральный район Хабаровска преобразится. Чего бы им это не стоило.