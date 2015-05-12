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ННК завершает модернизацию Хабаровского НПЗ

12 Мая 2015, 15:30 | Хабаровск

Alliance Oil Company (основной актив «Независимой нефтегазовой компании», ННК, Эдуарда ХУДАЙНАТОВА) в 2015 году планирует направить около 5 млрд рублей на завершение модернизации Хабаровского НПЗ. Общая сумма капвложений группы в 2015 году составит около $250 млн, что почти в два раза меньше аналогичного показателя 2013 года.

Агентству нефтяной информации (АНИ) в Alliance Oil сообщили, что снижение капвложений в 2015 году обусловлено завершением основных этапов программ модернизации в сегментах разведки и добычи (upstream) и переработки и сбыта (downstream).

Досье "Золотого Рога": Alliance Oil владеет «ННК-Хабаровский НПЗ», ведет добычу углеводородов в России и Казахстане. ННК создана экс-президентом НК «Роснефть» Эдуардом ХУДАЙНАТОВЫМ в 2013 году.

Отвод от ВСТО на «ННК-Хабаровский НПЗ» планируется ввести в эксплуатацию в конце второго-начале третьего квартала 2015 года, сообщил топ-менеджер Alliance Oil Company в рамках телефонной конференции.

Выход отвода на полную мощность будет произведен позже. «Данная нитка может выйти на максимальные объемы перекачки позже, так как необходимо завершить испытания. Но мы полагаем, что первая нефть по трубе пойдет в третьем квартале», - сказал топ-менеджер.

Мощность отвода на «ННК-Хабаровский НПЗ» составит 6 млн тонн. Объем инвестиций составил 2,17 млрд рублей.

Юрий РОГОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: Хабаровский НПЗ  модернизация  ннк 



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