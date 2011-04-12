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Работодателей добровольно объединили
В краевом центре зарегистрировано объединение работодателей Хабаровска. Его члены - руководители промышленных предприятий и организаций города, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Новая структура создана на добровольной основе и основана на членстве юридических и физических лиц. По мнению Валерия КАЗАЧЕНКО, вице-мэра Хабаровска, создание городского объединения работодателей крайне необходимо. Как отметили на первом заседании, к основным задачам городского объединения относятся проведение согласованной политики работодателей в сфере занятости, заработной платы, охраны труда, социального страхования, пенсионного обеспечения и другие вопросы социально-экономического характера и трудовых отношений. Объединение работодателей обязано вести в установленном порядке коллективные переговоры, заключать соглашения с профсоюзами и объединениями, а также оказывать своим коллегам помощь в вопросах законодательства, регулирующего трудовые отношения. Все члены городского объединения обладают равными правами, а возглавил его Петр БОЙЧУК, который является главой совета директоров завода «Дальэнергомаш».
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