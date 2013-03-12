Весь мусор Хабаровского края в закон уже не помещается

В Хабаровском крае задумались: не вернуть ли снова ранее действовавший, но утративший свою силу региональный закон о регулировании сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Из собираемых на территории отходов в переработку попадают не более 5%, из общего числа действующих мусорных полигонов 73% организованы с нарушением законов, количество обнаруженных нелегальных свалок только в 2012 году составило более 1300 единиц.

Сегодня даже нет точных данных о количестве производимого регионом мусора. По данным Министерства природных ресурсов края, в регионе ежегодно образуются 40 млн тонн отходов, из которых около 60% используются и обезвреживаются. В государственном докладе «О состоянии окружающей среды РФ в 2011 году» Росприроднадзор отмечает, что объем образования отходов в Хабаровском крае составил 72,7 млн тонн, а доля использованных и обезвреженных – 45,6%.

Переработкой и обезвреживанием занимаются более 30 предприятий, по данным минприроды, и 37 компаний, по данным местного министерства ЖКХ. Зато в объемах производственного оборота переработчиков у министерств нет разногласий: в крае обрабатывается 40 тыс. тонн отходов в год. Освоены переработка и обезвреживание резинотехнических и полимерных отходов, макулатуры, гальваношламов, нефтесодержащих и ртутьсодержащих отходов. Заготавливается более 10 тыс. тонн макулатуры, 4 тыс. тонн стеклобоя, 3 тыс. тонн полимеров, 700 тонн резинотехнических отходов. Ассортимент выпускаемой мусоропереработчиками продукции, по данным краевого министерства природных ресурсов, составляет 200 наименований, а по данным местного министерства ЖКХ – 120 видов. При этом при захоронении ежегодно безвозвратно теряется до 140 тыс. тонн макулатуры, 20 тыс. тонн полимеров, до 36 тыс. тонн стекла.

Объем ежегодно образующихся в крае твердых бытовых отходов (ТБО) - более 700 тыс. тонн. Из 172 действующих свалок 125 - незаконны, расположены на не отведенных для целей захоронения землях или не имеют правоустанавливающих документов. Но это, можно сказать, «серые» объекты. Количество полностью нелегальных свалок исчисляется гораздо большими цифрами, хотя их отдельные размеры, к счастью, пока много меньше общественных полигонов. Только в 2012 году в крае ликвидировано 1306 «черных» свалок. Однако это не победа: часто рядом или на том же месте возникают новые помоища. Потому никто не может сказать, что в 2013 году их стало заметно меньше.

Большинство официально признанных объектов создавались стихийно. Чаще всего местные власти объявляли полигоном уже фактически существующие свалки. Потому все они расположены в непосредственной близости от населенных пунктов. Как правило, все эти большие помойки не оснащены системами сбора образующегося фильтрата, дегазации, на них отсутствует обваловка и ограждение, нет никакого производственного контроля. Это создает постоянно возрастающую угрозу распространения инфекций, загрязнения подземных вод, ухудшения здоровья жителей в результате частых возгораний.

Кроме того, в ряде районов края оформление земельного участка под санкционированную свалку осложняется трудностями перевода земель лесного фонда в категорию промышленных в связи с тем, что границы лесных участков до сих пор не установлены.

Почти все «серые» и «белые» свалки исчерпали свои ресурсы, но продолжают эксплуатироваться. Строительство новых полигонов, работающих с соблюдением необходимых правил, обходится в 86 млн рублей для населенного пункта с 5 тыс. жителей, что больше годового бюджета большинства поселений.

У многих предприятий, занимающихся вывозом и захоронением опасных отходов в районах, отсутствуют лицензии на этот вид деятельности. А для вывоза обычных отходов теперь лицензирования и не требуется в соответствии с федеральным законодательством, убравшим эту норму. Теперь их везут все, кто хочет на этом заработать, и, чтобы увеличить прибыль, не всегда сдают мусор на полигоны.

Живущие в частном секторе граждане не желают заключать договоры и оплачивать вывоз своих отходов, выбрасывая мало приглядные результаты своей жизнедеятельности в ближайшую яму. По замечанию председателя комитета по социально-экономическому развитию Законодательной думы Хабаровского края Дмитрия РОЗЕНКОВА, число таких уклонистов выросло после значительного увеличения платы за вывоз мусора в прошлом году.

При этом почти во всех районах приняты программы в области обращения с отходами и охраны окружающей среды. В крае в 2012 году началось исполнение региональной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Хабаровском крае на период до 2020 года». В ее составе 4 подпрограммы, развитие системы сбора и вывоза отходов, помощь муниципалитетам в строительстве полигонов захоронения ТБО, стимулирование роста мусороперерабатывающих предприятий и т.д.

В Николаевском районе ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 2 полигонов. В Советско-Гаванском районе проведен конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию полигона по утилизации отходов производства и потребления, по результатам которого заключено соглашение с подрядчиком. В Солнечном районе предусмотрено строительство межпоселенческого полигона.

Общий объем финансирования программы - 20 млрд 465 млн рублей, из которых 408,2 млн рублей - средства краевого бюджета, 729,9 млн - деньги муниципалитетов, 19 млрд 327 млн рублей – внебюджетные средства. В то же время минприроды отмечает, что не выделены средства на целый ряд мероприятий программы, запланированных к реализации в 2013 году, под вопросом находится финансирование в 2014 году и далее.

Расчет на частных инвесторов, заложенный в разделе «внебюджетные средства», также может оказаться излишне оптимистичным. Привлечь инвестиции в захоронение и переработку отходов крайне сложно из-за длительного срока окупаемости инвестиций. Хотя, по расчетам гендиректора ООО «Чистая планета» Никиты МИХАЛЕВА, себестоимость производства продукции из отходов составляет всего 20% от себестоимости тех же продуктов, произведенных из оригинального природного сырья.

Проблема развития переработки отходов в крае базируется, по мнению чиновников минприроды, на высокой стоимости энергоресурсов, отсутствии сети пунктов сбора вторичного сырья, системы раздельного сбора отходов на предприятиях, низком уровне культуры обращения с отходами среди населения. Доля электроэнергии в производственных расходах местных переработчиков составляет от 55% до 70%. В результате продукция переработки вторичного сырья проигрывает по цене китайским аналогам. Не лишне вспомнить, что часть этой конкурирующей продукции произведена в КНР с использованием российской электроэнергии, продаваемой китайцам более чем вдвое дешевле, чем своим производителям.

Краевые и муниципальные власти принимают меры к экономическому стимулированию предприятий, занятых в сборе, транспортировке, переработке и обезвреживании отходов. Льготу по налогу на землю предоставляют местные власти только 3-х муниципальных образований – Хабаровска, Комсомольска, Амурского района. В этих местах находятся и основные отходоперерабатывающие компании.

Краевым законом для таких предприятий, работающих по общей системе налогообложения, вдвое снижена ставка налога на имущество. Для тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения, разница между доходами и расходами, применяемая для расчета объемов налогового вычета, снижена с 15% до 8%. Для инвесторов действует льгота как для создателей производственных объектов – снижение краевой части налога на прибыль с 18% до 13,5%. Но, как видно из оценок, приведенных выше, такие меры не перевешивают тарифного груза.

Тем не менее, по мнению председателя комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктора БАРДЮКА, высказанному во время обсуждения вопроса на заседании комитета по социально-экономическому развитию краевой думы, вновь принимать региональный закон по данной тематике нет необходимости – все необходимые регулирующие нормы прописаны в федеральном законе. Он считает, что полезней было наладить приоритетное финансирование мероприятий, заложенных в краевую программу.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.