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Аэропорт Хабаровск: в ноябре рост пассажиропотока на международных линиях составил более 32%

11 Декабря 2012, 11:41 | Хабаровск

Аэропорт Хабаровск (Новый) по итогам производственной деятельности за 11 месяцев 2012 года обслужил 1 732 241 человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 1 417 742 пассажиров, рост к показателям прошлого года 16%, на международных воздушных линиях 314 499 пассажиров, рост составил 29%.

Общий объем обработанного груза за январь-ноябрь составил  более 24 325 тонн, что превышает показатели прошлого года на 16%. За отчетный период было выполнено 19 190 взлетно-посадочных операций, что на 11% выше аналогичного показателя 2011 года.

В ноябре услугами аэропорта Хабаровск воспользовались 147 285 человек, что на 16% больше, чем в ноябре прошлого года. Значительное увеличение пассажиропотока отмечено на международных направлениях - прирост составляет 32,5% -  только в ноябре было обслужено 33 757 пассажиров. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил 113 528 человек, что выше прошлогодних показателей на 12%. Общий грузооборот увеличился на 16% и составил более 2 455 тонн. За месяц количество взлетно-посадочных операций составило 1 746 единиц, что на 13% превышает показатели прошлого года, сообщила ZRPRESS Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: авиаперевозки  аэропорты 



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