Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри в Хабаровском крае отметил 5-летие безопасных танкерных операций
«Проект «Сахалин-1» является первым в России по осуществлению круглогодичных танкерных операций в суровых арктических условиях Дальнего Востока, - говорит президент ЭНЛ Джеймс ТЕЙЛОР. – Таких выдающихся результатов в области безопасности и производства проекту «Сахалин-1» удалось достичь благодаря высокому профессионализму сотрудников терминала и эффективному сотрудничеству с региональными портовыми службами и российскими подрядчиками по морским перевозкам».
Нефть с месторождений проекта «Сахалин-1» по трубопроводу доставляется с Сахалина до терминала Де-Кастри, а затем отгружается в специально построенные танкеры с двойным корпусом класса «Афрамакс» судоходной компании «Совкомфлот». Безопасность танкеров во время швартово-погрузочных операций обеспечивается специализированым морским буксиром «Полар Певек». Безопасная навигация в суровых зимних условиях на проекте «Сахалин-1» достигается благодаря прогнозам погоды и рекомендациям о наиболее безопасном маршруте следования, которые предоставляет Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, и сопровождению танкеров ледоколами Дальневосточного морского пароходства.
Благодаря успешной реализации проекта «Сахалин-1» российская сторона получила многочисленные выгоды, среди которых - более $5 млрд, полученных бюджетом Российской Федерации, и более $8,4 млрд в контрактах, заключенных с российскими подрядчиками и совместными предприятиями.
Новости тематики
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
Новости раздела
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Более 150 предпринимателей из России и Китая соберутся на Втором Амурском экономическом форуме
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан