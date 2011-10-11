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Нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри в Хабаровском крае отметил 5-летие безопасных танкерных операций

11 Октября 2011, 15:16 | Хабаровск
Работы по отгрузке танкеров в нефтеотгрузочном терминале Де-Кастри в Хабаровском крае начались осенью 2006 г. К настоящему времени с помощью выносного одноточечного причала отгружено 460 танкеров. 43 млн тонн (324 млн баррелей ) нефти было доставлено на мировые рынки. Об этом от имени Консорциума проекта «Сахалин-1» объявила компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ).

«Проект «Сахалин-1» является первым в России по осуществлению круглогодичных танкерных операций в суровых арктических условиях Дальнего Востока, - говорит президент ЭНЛ Джеймс ТЕЙЛОР. – Таких выдающихся результатов в области безопасности и производства проекту «Сахалин-1» удалось достичь благодаря высокому профессионализму сотрудников терминала и эффективному сотрудничеству с региональными портовыми службами и российскими подрядчиками по морским перевозкам».

Нефть с месторождений проекта «Сахалин-1» по трубопроводу доставляется с Сахалина до терминала Де-Кастри, а затем отгружается в специально построенные танкеры с двойным корпусом класса «Афрамакс» судоходной компании «Совкомфлот». Безопасность танкеров во время швартово-погрузочных операций обеспечивается специализированым морским буксиром «Полар Певек». Безопасная навигация в суровых зимних условиях на проекте «Сахалин-1» достигается благодаря прогнозам погоды и рекомендациям о наиболее безопасном маршруте следования, которые предоставляет Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, и сопровождению танкеров ледоколами Дальневосточного морского пароходства.

Благодаря успешной реализации проекта «Сахалин-1» российская сторона получила многочисленные выгоды, среди которых - более $5 млрд, полученных бюджетом Российской Федерации, и более $8,4 млрд в контрактах, заключенных с российскими подрядчиками и совместными предприятиями.

Автор: Юрий Рогов
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