Производители Дальнего Востока покажут себя в легкоатлетическом манеже

С 20 по 23 сентября 2012 года в легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина состоится традиционная, пользующаяся большой популярностью у хабаровчан и гостей города ежегодная универсальная выставка-ярмарка товаропроизводителей Востока России «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка – 2012».

Цели и задачи выставки: продемонстрировать работу выставки как эффективного инструмента поддержания имиджа компании и продвижения ее продукции на российский рынок; показать достижения, тенденции, перспективы развития каждой территории, возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока и Сибири для укрепления межрегиональных и международных связей; приблизить товаропроизводителей к потенциальным потребителям, способствовать укреплению деловых контактов; стимулировать производство конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной продукции.

С 2005 года межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка проходит в рамках международных экономических конгрессов и форумов, которые были посвящены проблемам торгово-экономического сотрудничества Востока России со странами АТР, вопросам повышения уровня жизни и закрепления населения на Дальнем Востоке России и Сибири и ряду других проблем.

Традиционно межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов Дальневосточного федерального округа и других регионов России. Здесь представляются экспозиции предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году будут представители бизнеса Китая и Японии.

Основные разделы выставки: продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего Востока и Сибири. Инвестиционные проекты, товары промышленного назначения и народного потребления местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие современные научно-технические достижения, современные технологии, инновационные и другие проекты. Продукция народных промыслов, сувениры и образцы национального искусства народных ремесел Дальнего Востока и Сибири и других регионов.

За четырнадцать лет своего существования Приамурская выставка стала заметным явлением в дальневосточном выставочном движении. Она демонстрирует богатые природные возможности региона, раскрывает существенные изменения, происшедшие за эти годы, выявляет предпринимателей, публично заявивших о серьезных намерениях развивать свое дело на Дальнем Востоке.

Организатором выставки является Хабаровская Международная Ярмарка - одна из лидирующих организаций, занимающихся выставочно-ярмарочной деятельностью в Дальневосточном регионе, за вклад в развитие российского предпринимательства в июне 2006 года была удостоена Национальной премии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий».

В программе выставки планируются: деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, круглые столы, презентации, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, конкурс «Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки».

Информационную поддержку выставки осуществляют около 50-ти специализированных центральных и местных изданий, радио-, телекомпаний. Приамурская торгово-промышленная ярмарка-2012 ждет своих участников и посетителей в выставочном зале манежа на набережной Амура.

«Золотой Рог».