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Порт Ванино подвел итоги полугодия
ХАБАРОВСК, 11 июля, ZRPRESS. За первое полугодие 2012 года стивидорной компанией «Ванинский морской торговый порт» переработано 2 738,2 тыс. тонн грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень грузооборота не изменился. Показатель июня т. г. составил 459,4 тыс. тонн.
В пресс-службе компании zrpress cообщили, что за указанный период перегружено 1 209,3 тыс. тонн экспортных грузов, из них 545,0 тыс. тонн угля, 498,7 тыс. тонн лесных грузов, 85,9 тыс. тонн цветных и 73,1 тыс. тонн черных металлов. Объем импортных грузов составил 692,8 тыс. тонн, в т.ч. 659 тыс. тонн глинозема. В каботаже переработано 124,2 тыс. тонн. Грузооборот паромной переправы Ванино-Холмск составил 711,9 тыс. тонн грузов. За шесть месяцев 2012 г. в порту под обработкой находилось 557 судов, в т.ч. 324 парома, и 28,1 тыс. ж/д вагонов.
Александр Зубов, «Золотой Рог».
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