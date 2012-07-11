Погранпереход «Покровка» могут закрыть из-за убытков

ОАО «Хабаровскводтранс», владеющее подъездной автомобильной дорогой, причалом и береговыми сооружениями в пункте пропуска «Покровка» Бикинского района Хабаровского края объявило о приостановке своей деятельности на погранпереходе с 9 июля 2012 года.

Таким образом, пункт пропуска, расположенный между Покровкой и Жаохэ (КНР), должен был остановить свою работу, поскольку граждане и автомобили, прошедшие все виды пограничного контроля, не смогут пересечь реку Уссури без инфраструктуры Хабаровскводтранса.

Сообщение о прекращении обслуживания пункта пропуска «Покровка» было озвучено генеральным директором ОАО Сергеем ТИВИКОВЫМ 5 июля 2012 года на специально созванной пресс-конференции в Хабаровске. Причина прекращения деятельности – убытки компании, составившие более 11 млн рублей в 2011 году и почти 6 млн рублей с начала 2012 года. Перевозчики, пользующиеся услугами ОАО «Хабаровскводтранс» и использующие объекты предприятия для осуществления собственной коммерческой деятельности, не производят оплату полученных услуг. При этом основную долю вины за возникшие проблемы Сергей Тивиков возложил на Дальневосточное территориальное управление Росграницы, не включившее предприятие в технологическую схему пункта пропуска.

Однако в ДВТУ Росграницы в тот же день ответили своей пресс-конференцией, на которой заместитель руководителя управления Вячеслав ПОСПЕЛОВ сообщил о невозможности включения Хабаровскводтранса в технологическую схему, предполагающую вовлечение должностных лиц погранслужбы ФСБ России в процесс контроля оплаты сборов за обслуживание транспортных средств, следующих через пункт пропуска. По его словам, это не предусмотрено документами вышестоящих инстанций, регулирующими деятельность пункта пропуска в Покровке. Кроме того, Вячеслав Поспелов напомнил, что речь идет о границе РФ, и данным решением ОАО нарушаются международные обязательства страны. В соответствии с соглашением между РФ и КНР, если одна из сторон намерена приостановить или ограничить движение через границу в связи с планируемым ремонтом объектов пункта пропуска или коммуникационных сооружений, она обязана информировать другую сторону не позднее, чем за 3 месяца до начала ремонтных работ, сообщая сроки окончания. Там же записано, что временное закрытие пункта пропуска может производиться только по решению Правительства РФ. При этом в Росгранице напомнили, что год назад возникали подобные проблемы, и тогда решением Бикинского городского суда Хабаровского края от августа 2011 года действия Хабаровскводтранса, препятствующие доступу транспортных средств на пункт пропуска «Покровка», были признаны незаконными. Вопрос законности взимания платы за оказываемые ОАО «Хабаровскводтранс» услуги рассматривался в управлении федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю и в арбитражном суде Хабаровского края. В июне 2012 года, в результате рассмотрения указанного дела, цена, установленная ОАО «Хабаровскводтранс», признана монопольно высокой. Уже 6 июля Хабаровская транспортная прокуратура вынесла предупреждение компании о недопустимости нарушения закона, возникающего в результате реализации объявленных ей планов. Вместе с тем ДВТУ Росграницы направило собственнику ОАО, владеющему 100% акций компании, Правительству Хабаровского края предложения по нормализации обстановки в Покровке.

Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом «ЗР» утром 9 июля 2012 года генеральный директор ОАО «Хабаровскводтранс» Сергей Тивиков, решение о приостановке деятельности компании в Покровке отсрочено до принятия мер, изложенных в письме ДВТУ Росграницы. «ЗР» будет следить за развитием ситуации.

Александр ЗУБОВ, "Золотой Рог".