Приморью не дали газа

Медведев дал добро на строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов у соседей

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил изменения в схему территориального планирования РФ под строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ) на северном берегу бухты Мучке в Хабаровском крае мощностью до 2 млн тонн в год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Строительство терминала в морском порту Ванино планирует московское АО «Прайм». В ноябре прошлого года компания начала процедуры по выбору подрядчика на выполнение комплекса работ по проектированию, закупкам и строительству (EPC).

Терминал рассматривается как основной вариант отгрузки СУГ с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «Газпрома».

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». ГПЗ станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров в год. Амурский ГПЗ также станет мировым лидером по производству гелия - до 60 млн кубометров в год. Инвестором проекта является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»).