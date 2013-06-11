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Московский бизнес заглянул в Хабаровск

11 Июня 2013, 16:00 | Хабаровск

Делегация малых и средних предприятий Москвы посетила Хабаровск в рамках проекта «Бизнес-марафон 2013»

«Бизнес-марафон 2013» проходит в 50 городах 39 регионов России и зарубежных стран. На биржу контактов приехали представители 23 московских предприятий, занятых в производстве строительных и лакокрасочных материалов, системы водоочистки, оборудования для промышленных производств, мебели, продуктов питания, товаров для туризма и спорта. В Хабаровске коллег встретили представители 100 местных фирм. Организаторы проекта подчеркнули роль партнерских отношений между субъектами.

- Когда мы говорим об экспорте, то нередко забываем о внутреннем экспорте, то есть поставках из региона в регион. Зато часто видим на прилавках импортную продукцию, и это не значит, что она дешевле или качественнее. Отечественный товар может быть не хуже и не дороже, но проблема заключается в дистрибуции, - отметил управляющий партнер ООО «Центр изучения и развития предпринимательских инициатив» Александр САВЕЛЬЕВ.

За два дня работы биржи состоялось около 250 двусторонних контактов, половина из которых, согласно опыту марафонцев, может привести к дальнейшему взаимодействию компаний. Как пояснили организаторы проекта, результатом подобных встреч чаще всего становится торговое сотрудничество между московскими производителями и региональными компаниями. На Дальнем Востоке столичные гости в первую очередь ищут рынки сбыта. Впрочем, следующей ступенью развития взаимоотношений компаний может стать открытие представительств и создание производственных мощностей на территории края.

- Возможно, некоторые представители делегации ищут варианты размещения здесь сборочных производств. Все-таки транспортные издержки для перевозок товаров из Москвы в Хабаровск остаются довольно значимыми, - пояснил Александр Савельев. Участники бизнес-марафона познакомились с промышленными мощностями хабаровских коллег, в числе прочих посетив «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения».

Между тем московские производственные компании были в большей степени нацелены на поиск партнеров, которые будут представлять их интересы в регионе. Руководитель отдела продаж ООО «Макс Декор» (производство лакокрасочной продукции и декоративной штукатурки) Ирина КОЗЛОВА успела оценить хабаровский рынок сбыта.

 - Регион перспективный, здесь расположено много салонов, представляющих данную продукцию различного уровня - от высокого элитного до более массового. Исходя из численности населения, количество таких представительств в Хабаровске велико, - заметила столичная гостья. По ее словам, намерений разместить в городе производственный филиал у компании пока нет.

Тем не менее в числе приоритетных направлений сотрудничества с московским бизнесом хабаровские власти называют все же производственную сферу и строительство жилья. Для снижения стоимости квадратного метра сегодня важно привлечь бизнес именно в данное направление. Так, при участии муниципалитета 31 мая был запущен «Хабаровский завод строительной керамики» мощностью 30 млн штук кирпича в год.

Стоит отметить, что по формальным признакам в краевой столице созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности. В рейтинге 30 лучших городов для бизнеса 2013 года по версии Forbes Хабаровск занял 25-ую строчку, обогнав на пять позиций соседний Владивосток. За 2012 год объем инвестиций в краевую столицу составил порядка 100 млрд рублей. Основные направления вложения капитала - это транспортная связь - 53%, обрабатывающее производство - 13% от общей суммы, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 13%, операции с недвижимым имуществом - 9,5%, на строительство приходится 5% инвестиций.

Для развития бизнеса в Хабаровске предусмотрены значительные преференции, утверждает начальник управления экономического развития администрации города Александр АНИСИМОВ. По его словам, уже второй десяток лет инвесторам предоставляется «сниженная в десять раз» ставка арендной платы за муниципальные земли. Однако воспользоваться льготными условиями в полной мере мешает нерешенный земельный вопрос.

- Инвестиционная привлекательность региона и Хабаровска была бы значительно выше, если бы у нас не было двухуровневого распределения земельных участков, - пояснил Александр Анисимов.

С 2007 года региональные власти забрали полномочия распределения земельных участков по так называемым неразграниченным землям, которые до сих пор не поделены между муниципалитетом и краевым правительством. Такие участки, по словам Александра Анисимова, составляют 60% территории города Хабаровска. Таким образом, предпринимателям, желающим разместить свой бизнес в краевой столице, приходится проходить несколько уровней согласования. В итоге московскому малому и среднему бизнесу, желающему расшириться в столице Хабаровского края, придется встать в очередь за земельным участком.

Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: бизнес  туризм  предпринимательство  строительство  проекты 



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