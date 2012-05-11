Обозначены новые отрасли хабаровской экономики

В Хабаровском крае обозначились новые направления промышленной политики. В их основе оказываются проходящие по территории региона газопроводная и нефтепроводная системы.

Над возможностью использования природного газа, маршруты трубопроводной транспортировки которого лежат через Хабаровский край, власти региона задумывались давно. Но именно сейчас, когда приблизились сроки реализации государственной программы «Создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта на рынки КНР и других стран АТР», предполагающей строительство двух линий магистральных газопроводов, несущих топливо к Владивостоку с месторождений Сахалина и Якутии, эти идеи начинают обретать реальные очертания.

Оба газопровода пройдут по территории Хабаровского края, соединяясь в районе им. Лазо. Проектная мощность системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» составит до 30 млрд куб. м газа в год. В данный момент действует первый пусковой комплекс, пропускающий 6 млрд куб. м. В 2012 году «Газпром» планирует начать строительство магистрали Якутия – Хабаровск – Владивосток, к 2016 году ее наполнят ресурсы Чаяндинского месторождения, на котором планируется добывать около 25 млрд куб. м природного газа. Часть этого потока власти региона намерены использовать для развития газохимической промышленности.

Как рассказал на пресс-конференции в Хабаровске первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики Виктор ЧУДОВ, 16 февраля 2012 года представителями «Газпрома», «Межрегионгаза», ведущих энергокомпаний и правительства Хабаровского края подписан протокол согласования перспективных объемов потребления газа на период до 2030 года. Согласно этому документу, край будет получать около 7 млрд куб. м газа ежегодно, из которых более 2,5 млрд куб. м должны пойти на потребности предприятий газохимии.

– Прогнозные объемы потребления газа до 2030 года прорабатывались минимум в течение года. Велась большая работа по защите необходимых для края объемов. Изначально нам больше 3,5 млрд куб. м передавать не предполагалось. Но теперь утвержденные объемы входят во все прогнозные планы Минэнерго РФ и «Газпрома», – говорит Виктор Чудов.

Такое «резервирование», косвенно и с известной степенью допуска, можно рассматривать и как согласие с необходимостью организовать газохимическое производство в Хабаровском крае. Ведь за использование газового ресурса на Дальнем Востоке разворачивается настоящая конкурентная борьба – свои предложения по проектам газохимии представили Сахалин, Приморский край и Якутия.

Обсуждение идеи создания газохимических производств на территории края проходило с такими российскими компаниями, как группа «Метанол и азотные процессы», «Сибур», «Еврохим». Проработки идут и с зарубежными партнерами – японскими «Сумитомо», «Мицубиси», «Марубени», корейской госкорпорацией «Когаз». Виктор Чудов говорит, что проекты имеют в основном экспортную направленность из-за того, что внутреннее потребление Дальневосточного региона России незначительно. Например, азотных удобрений восточные территории нашей страны, расположенные от Байкала до Тихого океана, потребляют около 1 млн тонн. А мощность планируемого группой «Метанол и азотные процессы» завода – 3 млн тонн. Компания «Сумитомо» готова весь продукт будущего комбината – полиэтилен и полипропилен – вывозить на рынки АТР.

Для взаимодействия с потенциальными инвесторами создана специальная рабочая группа, которую возглавляет заместитель председателя правительства, министр экономического развития и внешних связей края Виктор КАЛАШНИКОВ. Одним из итогов общей работы стало подписание 1 марта 2012 года губернатором края Вячеславом ШПОРТОМ, председателем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ и руководителем «Национальной химической компании» (НХК) Николаем САБИТОВЫМ протокола о совместной работе по развитию газохимии в Хабаровском крае. В рамках реализации договоренностей в офисе НХК в Москве прошло рабочее совещание, на котором холдингу, как и другим перспективным партнерам, были предложены 4 площадки для размещения предприятий. В Ульчском районе, у поселка Де-Кастри, где действует терминал компании «Эксон нефтегаз» по отгрузке нефти, доставляемой сюда с расположенного сразу за Татарским проливом Сахалина. В Комсомольском районе, у Селихино или у Нижней Тамбовки, где в конце 80-х годов минувшего века предполагалось строительство азотно-тукового завода по производству удобрений. В районе им. Лазо, недалеко от места, где предполагается соединение магистральных газопроводов, идущих к Владивостоку с Сахалина из Якутии. Стоит в проработках площадка и в ПОЭЗ «Советская Гавань», но она пока активно не обсуждается ввиду того, что газопровод проходит в стороне от этого участка морского побережья.

Отмечая особенности площадок Хабаровского края в споре с другими регионами за размещение производств, Виктор Чудов коротко обрисовал их преимущества и недостатки.

Первая точка соприкосновения с землей магистрального газопровода после перехода с Сахалина на материк – район Де-Кастри. Организация производства здесь до минимума снижает расходы на транспортировку сырья, предоставляя выход на рынки сбыта морским путем. Здесь уже есть успешный опыт по организации перевалки сахалинской нефти на терминале, построенном компанией «Эксон нефтегаз лимитед», что облегчает развитие. Правда, из Де-Кастри будет затруднительно обеспечить потребности внутреннего рынка российского Дальнего Востока – слишком сложны схемы транспортировки готовой продукции вглубь континента. Эта площадка отлично подходит для экспортоориентированных компаний.

Зато транспортная логистика Селихино позволяет использовать для отправки продукции БАМ и Транссиб, что открывает перед ней как экспортные поставки, так и внутренние рынки страны. Схожие преимущества и у Нижней Тамбовки. Но затраты на транспортировку газа и продукции лягут в ее себестоимость. В районе им. Лазо будет обеспечен доступ к объединенным ресурсам двух газопроводов. Здесь выше плотность населения и легче решить кадровый вопрос, рядом Транссиб и граница с КНР.

Краевые власти имеют и ряд неизменных требований к участникам проектов нефтехимии:

– Устаревшие или не отвечающие высшим экологическим требованиям технологии мы даже не рассматриваем. В переговорах с зарубежными компаниями нас на данном этапе интересует не столько инвестиционная составляющая их предложений, сколько технологическая начинка проекта, – сообщает Виктор Чудов. – Это должны быть производства только на основе высоких технологий, учитывающих самые жесткие требования по защите окружающей среды.

В ближайшее время заинтересованные компании проведут маркетинговые оценки дальневосточных проектов, после чего примут решение о месте расположения новых заводов. Учитывая объемы ресурсов и разность проектов, объединенных единым понятием газохимии, можно предположить, что в итоге будет построен не один завод и не в одном дальневосточном регионе.

Стоит сказать, что кроме перспектив развития новой отрасли природный газ дает дополнительные возможности и существующим промышленным предприятиям края. В 2011 году к нему подключен «Дальхимфарм». В 2013 году газовая магистраль придет к «Энергомашу». В том же году получат возможность использовать новое топливо «Амурпиво», Хабаровский и Комсомольский НПЗ. Ведутся работы по подключению к природному газу «Амурметалла». В будущем, на новый вид топлива перейдет энергетика Хабаровского судостроительного завода, Амурского кабельного завода, Завода алюминиевых конструкций, Завода отопительного оборудования. В целом планируется перевод на газ всех основных промышленных предприятий в Хабаровске и Комсомольске. Причина такого стремления к газификации – в ее эффективности. На «Энергомаше», например, после перехода на новый вид топлива экономия на теплоэнергии составит около 40%. Те же пропорции ожидаются на «Амуркабеле» и Хабаровском судостроительном заводе.

Еще одно перспективное направление развития производства в Хабаровском крае – нефтехимия. Возможность ее возникновения обусловлена наличием в регионе двух действующих нефтеперерабатывающих заводов – Хабаровского и Комсомольского, а также планами строительства к ним отводов от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, снимающих вопросы с поставками сырья. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам модернизации и промышленной политики называет создание нефтехимии крайне важным шагом укрепления промышленной составляющей региона.

Отвечая на вопрос «ДК» о ходе промышленной модернизации в целом, Виктор Чудов сообщил, что у каждого предприятия в крае сегодня есть своя программа переоснащения производства. Одни его только начинают, другие уже с успехом пожинают плоды проведенных преобразований. Например, Амурский кабельный завод, имеющий 5 этапов программы модернизации, сегодня находится в конце 3-го – начале 4-го этапов. КнААПО им. Гагарина занимается техническим и технологическим переоснащением уже больше 10 лет и является лидером в данном вопросе не только на территории Хабаровского края.

А главным объединяющим проектом ближайших лет обещает стать создание в крае высокотехнологичного производственного кластера. Между правительством края и центром стратегических разработок «Северо-Запад» заключен договор на разработку соответствующей концепции.

– Это будет зона, строящаяся прежде всего вокруг знаний, сконцентрированных в научных и образовательных учреждениях. Она предполагает создание поясов из небольших инновационных компаний, базирующихся на обслуживании и использовании возможностей крупных производств, прежде всего в авиа- и судостроении. Если мы этот проект не реализуем, краю будет очень тяжело удержаться на мировых рынках продукции высокой степени передела после вступления России в ВТО, – говорит Виктор Чудов.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».