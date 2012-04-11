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Малый бизнес Хабаровска просит помощи
Предпринимательская деятельность в нашей стране осуществляется самими субъектами бизнеса, а потому государство и не обязано ничем помогать – эксперт.
В Хабаровском крае готовится проект регионального закона о поддержке предпринимательства. Работа идет во властных структурах. А что нужно самому местному бизнесу? С этого вопроса и начался разговор с председателем Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей Евгением ШУЛЕПОВЫМ.
- Это по-настоящему сложный вопрос. Есть у нас, например, федеральный и краевой законы, регулирующие образовательную деятельность. В них все предельно предметно, выверено, рассчитано исходя из количества жителей и т. д. Те же подходы – к здравоохранению, культуре, правоохранительной работе. Но как только заходит разговор о поддержке предпринимательства, конкретика пропадает, обсуждение переходит в режим обмена общими фразами о важности предпринимательской деятельности, возникают неизбежные вопросы об обязанностях бизнеса перед обществом по уплате налогов, содержанию своих сотрудников. Нередко вспоминают и социальную ответственность, по сути, являющуюся формой добровольных дополнительных отчислений предпринимателей на поддержку общей социальной среды. При этом вспоминается, что, в соответствии с гражданским кодексом РФ, предпринимательская деятельность в нашей стране осуществляется самими субъектами бизнеса, учреждающими предприятия на свой «страх и риск», а потому государство и не обязано ничем помогать. То есть органы власти не должны делить с нами даже те риски, которые сами создают.
Мы говорим: давайте определимся с ресурсами, которые краевой и местные бюджеты готовы выделить на различные мероприятия. Нужно сначала представить себе объемы помощи, а уже потом говорить о выделении направлений.
- Но министерство экономики края может ответить: скажите, что надо и мы подобьем под это бюджет… Сначала формируется программа, под которую и приходят средства.
- Как правило, от нас хотят получить решения, готовые к рассмотрению и внесению в административные документы. И мы, объединив свои предложения, еще 2 года назад создали собственный проект закона о поддержке предпринимательства в Хабаровском крае… под большинством пунктов которого стоит резолюция правового управления регионального правительства, объявляющая их противоречащими законам. Даже под теми, которые с успехом реализуются в других субъектах РФ.
В направлении материальной поддержки начинающих и развивающихся малых предприятий мы предлагаем использовать мировую практику, когда государственные деньги не раздаются напрямую, а идут на страхование банковских рисков при кредитовании, способствуют росту доступности кредитных ресурсов для всех категорий малого и среднего бизнеса. У банков ресурсов достаточно. И важно сделать так, чтобы они не боялись давать их людям на открытие собственного дела на привлекательных условиях, компенсируя часть возможных и неизбежных потерь за государственный счет.
Примерно также работает и венчурный бизнес. При этом не создается никаких сложноорганизованных структур, на содержание которых уходит заметная часть выделяемых средств. Я был в США, знакомился с деятельностью фонда поддержки предпринимательства в Северной Каролине – там работает всего один человек, занимающихся пропагандой и представлением интересов предпринимательства во властных структурах. Вся материальная помощь идет через банки. Примерно так строится работа во всех развитых странах.
Для борьбы с нелегальным и недобросовестным бизнесом, с коррупцией мы предлагаем стимулировать процессы самоорганизации предпринимателей. Члены нашего объединения обращают внимание на ситуацию вокруг краевого и муниципального заказов, где победитель конкурса не редко вынужден платить черным налом откат, чтобы проходимец не понижал цену контракта до уровня убыточности. Проблема решается институализацией деловой репутации, предоставляемой авторитетной общественной предпринимательской организацией. Идея не нова, мы ходим с ней в течение последних 5 лет, и все это время предложение отвергается по надуманным причинам.
- У малого предпринимательства существует и естественный союзник – крупный бизнес, который способен помочь в продвижении многих идей. Чувствуется помощь «старшего брата»?
- К сожалению, у нас произошел разрыв между крупным и малым бизнесом. Крупный бизнес, имеющий влияние и во власти, и в социальных институтах, обладающий ресурсами для разработки необходимых бизнес-сообществу проектов решений и законов, для формирования производственного заказа малым предприятиям, не пересекается в интересах с малым бизнесом. Не могу до конца понять, откуда такое пренебрежительное отношение у больших компаний к малым, возможно, из-за того, что большинство наших промышленных гигантов и корпораций не прошло родовой путь от рождения в малых формах, а образовались в результате приватизации, сразу на месте существующих крупных производств. Но они не знают проблем малого бизнеса, не видят жизненной необходимости в его развитии и не ощущают взаимосвязи между своим благополучием и состоянием малого предпринимательства. В результате, у нас нарушено межвидовое взаимодействие в экономике, не создается ее целостности, возникают большие перекосы и в условиях труда, и в отраслевом распределении предпринимательских усилий. Такая разобщенность явно не на пользу экономике и социальному устройству, для борьбы с ней необходимы механизмы изменения ментальности, внедряемые с властной высоты.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
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